Złowrogi cyklon atakuje. Wielkie uderzenie ciepła to nie wszystko. Podali daty pogodowego szaleństwa

Spis treści

Potężny cyklon atakuje Europę

Prognoza pogody na przełom lutego i marca nie wygląda optymistycznie. Bardzo ciekawą analizę przekazał Michał Kołodziejczyk, współautor serwisu fanipogody.pl. Pasjonat skupił się przede wszystkim na cyklonie i wichurach, które osiągną niszczycielskie prędkości. - W piątek i w weekend (28 lutego - 1 marca - dop. red.) wichura ta dotrze nad Islandię i północną część Wysp Brytyjskich. Wiatr nie będzie już tak potężny, choć nadal w prognozach wiatru widać porywy do 160-170 km/h - zwraca uwagę Kołodziejczyk. Takie warunki poskutkują poważnymi utrudnieniami komunikacyjnymi i przyniosą liczne straty materialne. Jeżeli planowaliście wycieczkę w te rejony, warto to jeszcze przemyśleć. Co więcej - na zachód od Europy prędkość wiatru zbliży się do 200 km/h. Czy Polska ma się czego obawiać? Sprawdziliśmy ten temat.

Nowa prognoza pogody dla Polski. Nawet 20 stopni na plusie

Na "dzień dobry" uspokajamy czytelników - nie ma mowy o wichurach rzędu 170 km/h. Jeśli pojawi się silny wiatr, to w pierwszym tygodniu marca i nie przekroczy 60 km/h. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) potwierdza, że incydenty z porywistym wiatrem mogą się zdarzyć, zwłaszcza na Wybrzeżu. W prognozach synoptyków widzimy takie ostrzeżenia na dni 1-3 marca.

Prognozy IMGW to jedno, ale współtwórca serwisu fanipogody.pl zwraca uwagę na temperatury. Choć w kalendarzu mamy jeszcze zimę, to momentami poczujemy się jak na początku... lata!

Plusem przemieszczania się niżów nad północą Europy jest napływ coraz cieplejszych mas powietrza w nasz region. Już ten tydzień będzie ciepły, a z początkiem marca w Polsce zrobi się iście wiosennie. Temperatury w pierwszych dniach nowego miesiąca sięgać mają nawet 18 stopni Celsjusza. Kto wie, może pierwsze dwudziestki pojawią się w Polsce już w pierwszych dniach marca - analizuje Kołodziejczyk.

Prognoza długoterminowa dla Polski. Temperatury ostro w górę

Jak już wielokrotnie sygnalizowaliśmy na portalu "Super Expressu", pogoda długoterminowa lubi ulec przetasowaniom, ale nadal warto ją śledzić. Pokazuje nam, w jakim kierunku zmierzają prognozy. W połowie lutego, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przekazał eksperymentalną prognozę długoterminową na marzec - czerwiec 2025 roku. Co istotne, we wszystkich miesiącach średnia miesięczna temperatura powietrza ma być wyższa!

Na tym nie koniec ciekawych analiz, ponieważ w kwietniu powinniśmy być gotowi na więcej opadów, niż zazwyczaj. Czwarty miesiąc roku ma być mokry. Czy to się potwierdzi? Prognozy będziemy aktualizować w naszym serwisie i w pogodowych oddziałach "Super Expressu".

Autor: