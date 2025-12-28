Podano komunikat w sprawie króla Karola III. To stanie się w kwietniu

The Times: w kwietniu 2026 roku król Karol III prawdopodobnie przyleci do USA

Król Karol III jest brytyjskim monarchą od września 2022 roku i jak dotychczas dwukrotnie spotkał się osobiście z urzędującym prezydentem Stanów Zjednoczonych. 10 lipca 2023 roku podejmował na zamku w Windsorze Joego Bidena, a w dniach 17–19 września 2025 roku gościł tam Donald Trump. Jednak ani razu Karol jako panujący monarcha nie był w USA. Wkrótce ma się to zmienić. Król Karol III przyleci do Stanów Zjednoczonych w kwietniu - podał The Times, podając ten termin wizyty u Donalda Trumpa jako "bardzo prawdopodobny". Będzie to pierwsza wizyta panującego brytyjskiego monarchy w USA od prawie 20 lat. W 2007 roku królowa Elżbieta II odwiedziła prezydenta George'a Busha. Do Stanów Zjednoczonych ma polecieć także książę William, obecnie szara eminencja w pałacu, zgodnie z medialnymi doniesieniami zakulisowo przejmująca stopniowo obowiązki ojca i wdrażająca się do nich systematycznie. Ma to jednak nastąpić w innym terminie.

"Dyplomaci mają teraz nadzieję, że rodzina królewska ponownie pomoże utrzymać te szczególne relacje na właściwym torze"

Według The Times książę William ma polecieć za ocean, kiedy Stany Zjednoczone, wspólnie z Kanadą i Meksykiem, będą od 11 czerwca do 19 lipca gospodarzami Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej. W międzyczasie, 4 lipca, przypada też 250. rocznica Deklaracji Niepodległości Stanów Zjednoczonych. Jak piszą brytyjscy dziennikarze, najważniejszym członkom rodziny królewskiej i dyplomatom zależy na dobrych stosunkach z Donaldem Trumpem: "Dyplomaci mają teraz nadzieję, że rodzina królewska ponownie pomoże utrzymać te szczególne relacje na właściwym torze". Londyn liczy na pomoc royalsów w podpisaniu z prezydentem Stanów Zjednoczonych pełnej umowy handlowej między Wielką Brytanią a USA. Na razie punktem spornym jest dostęp amerykańskich rolników do brytyjskich rynków, którego domaga się Waszyngton. Trump nie ukrywa swojej słabości do rodziny królewskiej, więc wysłanie za ocean króla i Williama zamiast premiera może okazać się wyborem dobrym dla Londynu.

