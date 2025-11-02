Wielka przeprowadzka księżnej Kate i Williama! Jest jeden problem

Książę William i księżna Kate wprowadzili się do Forest Lodge. Ale były książę Andrzej nadal mieszka w sąsiedztwie
Książę William i księżna Kate wraz z trójką dzieci zaczęli właśnie nowy rozdział w swoim życiu. Przenieśli się do nowej rezydencji – ośmiopokojowego Forest Lodge w Windsor Great Park. Jak podaje "The Independent", przeprowadzka odbyła się podczas szkolnych ferii ich dzieci i została zaplanowana tak, by zakończyła się przed tradycyjną brytyjską Nocą Ognisk (Bonfire Night). Rodzina królewska opuściła dotychczasowy dom, Adelaide Cottage, znajdujący się w Home Park w Windsorze. Forest Lodge, wpisany na listę zabytków, ma być ich „domem na zawsze”. Przeprowadzka ma jednak minus – Forest Lodge znajduje się zaledwie około 1,4 mili (2,2 km) od posiadłości Royal Lodge, w której nadal mieszka były już książę Andrzej z byłą żoną Sarah Ferguson. Ale to do końca roku ma się zmienić. Podobno przeprowadzka Kate i Williama nieprzypadkowo zbiegła się w czasie z decyzją Pałacu o wyrzuceniu Andrzeja z Royal Lodge. Brytyjskie media wielokrotnie pisały, powołując się na anonimowe źródła w pałacu, że William jest wyjątkowo zdeterminowany, by odciąć się od wuja skompromitowanego przyjaźnią z Jeffreyem Epsteinem i oskarżeniami o wykorzystywanie nieletnich.
Książę Andrzej to teraz zwykły Andrzej. Nie jest już księciem, a król wyrzucił go z Royal Lodge razem z Fergie
Nowe królewskie rozkazy dotyczące bohatera afery Epsteina, księcia Andrzeja i jego byłej żony Sarah Ferguson są dość radykalne. Książę Andrzej nie jest już księciem - żadnym, nie może mówić o sobie "prince Andrew". Fergie nie jest już księżną. To nie wszystko - według doniesień brytyjskich mediów znienawidzony przez Brytyjczyków duet pasożytów i przyjaciół Jeffreya Epsteina, Ghislaine Maxwell czy Harveya Weinsteina wyniesie się wreszcie z Royal Lodge do końca roku. W tej 32-pokojowej rezydencji na terenie Windsoru Andrzej i Fergie mieszkają razem od lat mimo rozwodu przeprowadzonego jeszcze w 1996 roku i od ponad dwudziestu lat nie płacą czynszu. Siedzą tam jeszcze (choć już na walizkach), choć już lata temu Andrzej przestał być pracującym członkiem rodziny królewskiej. „Jego Wysokość wszczął dziś formalny proces mający na celu odebranie tytułu, tytułu i odznaczeń księciu Andrzejowi. Książę Andrzej będzie teraz znany jako Andrew Mountbatten Windsor” - napisano w oświadczeniu Pałacu Buckingham. Ale Andrzej bynajmniej nie trafi na bruk, tylko najprawdopodobniej... do innej rezydencji, do Sandringham w Norfolk. Może schronić się w jednej z kilku rezydencji na terenie królewskich włości.