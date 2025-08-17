Księżna Kate wyprowadza się z domu! "Willa za 21 milionów"

Księżna Kate z rodziną wyprowadzają się do nowej rezydencji. Zamieszkają w Forest Lodge
Szykują się wielkie zmiany w brytyjskiej rodzinie królewskiej! Książę William i księżna Kate wraz z trójką dzieci – 12-letnim księciem Georgem, 10-letnią księżniczką Charlotte i 7-letnim księciem Louisem planują przeprowadzkę do nowej posiadłości. Rzecznik Pałacu Kensington potwierdził, że rodzina zmieni miejsce zamieszkania jeszcze w tym roku. Nowym adresem ma być Forest Lodge, dawniej znany jako Holly Grove, zlokalizowany w Windsor Great Park w hrabstwie Berkshire. Wartość posiadłości szacuje się na około 21 milionów dolarów.
ZOBACZ TEŻ: Poruszające słowa księżnej Kate. "Dni wciąż są długie"
Wyprowadzka to chęć ucieczki od trudnych wspomnień. To w Adelaide Cottage Kate stoczyła walkę z rakiem
Rodzina królewska mieszkała dotąd w Adelaide Cottage, dokąd przeprowadziła się w 2022 roku, aby być bliżej szkoły, do której uczęszczają dzieci. Jak podkreślają źródła cytowane przez brytyjskie media, Windsor stał się ich domem, ale w Adelaide Cottage przeżyli także wyjątkowo trudne chwile, zwłaszcza te związane z chorobą nowotworową księżnej Kate. Przeprowadzka do Forest Lodge ma więc nie tylko mieć sens praktyczny, lecz przede wszystkim być szansą na otwarcie nowego rozdziału w życiu i pozostawienie za sobą bolesnych wspomnień. W przeciwieństwie do dotychczasowej rezydencji, Forest Lodge ma być miejscem „na zawsze”. Co istotne, William i Kate pokrywają koszty remontu z własnych środków i nie planują stałej obecności służby w domu. To sygnał, że chcą prowadzić życie rodzinne w bardziej kameralny sposób, bez pompy.