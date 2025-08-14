Poruszające słowa księżnej Kate. "Dni wciąż są długie"

Księżna Kate mówiła o tym, jak ważny jest dla niej kontakt z naturą i cieszenie się każdym dniem

Księżna Kate niedawno stoczyła wygraną walkę z chorobą. Na przełomie 2023 i 2024 roku zdiagnozowano u niej raka, co spowodowało jej zniknięcie z życia publicznego. Jesienią ogłosiła, że zwyciężyła, a rak został pokonany. Ale to nie oznacza, że życie całkowicie wróciło do normy. Chociaż żona księcia Williama nie opowiada o szczegółach medycznych tego, co jej się przytrafiło, to daje znaki świadczące o tym, że bynajmniej życie nie wróciło do dawnej normy. Ale jest coś, o czym już wcześniej mówiła, że daje jej silę i ukojenie. To kontakt z przyrodą i miłość bliskich. Teraz księżna Kate znów podjęła ten temat. We wzruszających słowach, które ilustrowały krótki film pokazujący piękno brytyjskiej natury, zaapelowała na Instagramie, by cieszyć się przyrodą, relacjami z rodziną i każdą chwilą.

"Otwórzcie więc serca; śpiewajcie, tańczcie, bawcie się. Dni są jeszcze długie, więc po prostu kochajcie i bądźcie kochani"

„Nasze życie rozkwita, gdy pielęgnujemy więzy miłości i przyjaźni. Nigdy dotąd nie było tak ważne, aby doceniać wartość siebie nawzajem i Matki Natury. Oto lato. C” - napisała księżna Kate (podpisała się "C", jak "Catherine") pod filmem. Na nagraniu słychać jej głos, który mówi: „Lato to pora obfitości. Tak jak kwiaty rozkwitają, a owoce dojrzewają, my również przypominamy sobie o naszym potencjale rozwoju. Kiedy rozkoszujemy się słonecznymi godzinami, przyjaciele i rodziny spotykają się; bawią się, łączą, są tu i teraz. Czerpią radość, którą można odnaleźć nawet w najbardziej ulotnych chwilach i wspólnych doświadczeniach. Nasze życie rozkwita, gdy pielęgnujemy więzi miłości i przyjaźni. Otwórzcie więc serca; śpiewajcie, tańczcie, bawcie się. Dni są jeszcze długie, więc po prostu kochajcie i bądźcie kochani”.

