Szczere słowa księżnej Kate wyciskają łzy z oczu. Mówiła o chorobie

Księżna Kate mówiła o swoich problemach. "Wszyscy oczekują, że będziesz radził sobie coraz lepiej – ale wcale tak nie jest"

Księżna Kate niedawno stoczyła wygraną walkę z chorobą. Na przełomie 2023 i 2024 roku zdiagnozowano u niej raka, co spowodowało jej zniknięcie z życia publicznego. Jesienią ogłosiła, że zwyciężyła, a rak został pokonany. Ale to nie oznacza, że życie całkowicie wróciło do normy. Chociaż żona księcia Williama nie opowiada o szczegółach medycznych tego, co jej się przytrafiło, to daje znaki świadczące o tym, że bynajmniej życie nie wróciło do dawnej normy. Nadal przecież nie bywa na wielkich balach, ostatnio opuściła nawet wyścigi w Ascot. Wielu martwiło się jej nowym zniknięciem. Ale księżna Kate na szczęście znów pojawiła się publicznie, wywołując wielką ulgę u wielu Brytyjczyków, zmartwionych jej ostatnią nieobecnością. Podczas wizyty w szpitalu Colchester zaczęła jednak szczerze mówić o tym, że jej życie od czasu diagnozy nowotworowej zmieniło się, a presja oczekiwań i konieczność dostosowania się do "nowej normalności" są dla niej naprawdę trudne. Słowa Kate zabrzmiały szczerze i wzruszająco.

"Leczenie się kończy, potem jest tak, że „mogę iść do przodu, wrócić do normy”, ale tak naprawdę faza późniejsza jest bardzo trudna"

Księżna Kate powiedziała: „Przybierasz odważną minę, stoicyzm podczas leczenia. Leczenie się kończy, potem jest tak, że „mogę iść do przodu, wrócić do normy”, ale tak naprawdę faza późniejsza jest bardzo trudna. wszyscy oczekują, że będziesz radził sobie coraz lepiej – ale wcale tak nie jest. Nie musisz już koniecznie być pod opieką zespołu klinicznego, ale nie możesz normalnie funkcjonować w domu tak, jak kiedyś. Musisz znaleźć swoją nową normalność, a to trwa… i to jest jak kolejka górska, nie jest gładko, jak się spodziewasz. Rzeczywistość jest taka, że ​​przechodzisz przez trudne chwile” – dodała Kate.

A very candid moment for the Princess of Wales who is so used to weathering her storms in private:"You put on a sort of brave face and stoicism through treatment... the treatment is finished ‘it’s like: “I can crack on, get back to normal,” but actually the phase afterwards is… pic.twitter.com/HCijiwO1lA— Canellecitadelle (@Canellelabelle) July 2, 2025

