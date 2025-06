Księżna Kate znowu zniknęła! Spekulacje narastają

Księżna Kate znów zniknęła! Nowa fala plotek. Dlaczego nie było jej na wyścigach w Ascot? Tłumaczenia niepokoją

Już niemal zdążyliśmy zapomnieć o aferze, jaka rozpętała się półtora roku temu wokół księżnej Kate. Po wygranej walce z rakiem żona księcia Williama wyglądała promiennie i pojawiała się na rozmaitych spotkaniach czy na balkonie Buckingham Palace elegancka i uśmiechnięta. Czasem tylko ktoś zwracał uwagę na to, że chyba znów trochę schudła. A potem Kate znów zniknęła. Po tym, jak nie pojawiła się na wyścigach w Ascot, gdzie co roku była i gdzie gromadzi się zawsze śmietanka brytyjskiego towarzystwa, plotki o brytyjskiej rodzinie królewskiej narastają. A tłumaczenia osób związanych z rodziną królewską mogą niepokoić. Wygląda na to, że ponownie chodzi o zdrowie. „Kate może i wróciła, ale robi to rozsądnie i na własnych warunkach” – powiedziała Ingrid Seward, redaktor naczelna magazynu Majesty w wywiadzie dla "Hello!". „Jej priorytety się zmieniły, a ona słucha swojego ciała, zamiast zadowalać innych. Musi być wobec siebie surowa i mówić: „Nie, nie mogę tego zrobić”. Z kolei była rzeczniczka królowej Elżbiety, Ailsa Anderson, powiedziała magazynowi People, że Kate „zachowuje rozsądek, słucha tego, co mówi jej ciało i powoli wraca do życia publicznego”. Oby tylko był to chwilowy spadek formy!

Księżna Kate zniknęła na pół roku, wywołując falę plotek. Rodzina królewska podała, że żona księcia Williama walczy z ciężką chorobą

Księżna Kate od Bożego Narodzenia 2023 roku przez pół roku nie pokazywała się publicznie. W międzyczasie podano, że przeszła "operację brzucha". W marcu Kate ogłosiła w oświadczeniu wideo, że zdiagnozowano u niej raka. I zniknęła. Plotki szalały! Internauci spekulowali m.in., że Kate rozstała się z Williamem, że nie żyje, jest w śpiączce, siedzi w bunkrze przeciwatomowym, wyjechała do USA... Sytuacji nie polepszały rzeczywiście dziwne zdjęcia, które rodzina królewska publikowała w mediach społecznościowych. Czołowe agencje wycofały jedno z nich, mówiąc wprost, że było fotomontażem. Kate pokazano też na filmie kręcony z ukrycia u boku Williama podczas zakupów. To sobowtór, a nie księżna - głosiły wówczas internetowe teorie. Przełom nastąpił 15 czerwca, kiedy niespodziewanie księżna Kate pokazała się publicznie i to razem z całą trójką swoich dzieci. Podczas parady Trooping the Colour wyglądała olśniewająco. Potem widzieliśmy ją jeszcze wiele razy, Kate ogłosiła też, za zakończyła prewencyjną chemioterapię. Mimo to nie pojawiła się jak co roku na wyścigach w Ascot, wywołując kolejną falę spekulacji.

Kate Middleton will return to royal duty ‘on her own terms’ after pulling out of Ascot, say royal experts https://t.co/gyv9OYVxtp pic.twitter.com/SmYmq4iYca— Tatler (@Tatlermagazine) June 25, 2025

