Nowe doniesienia o zdrowiu księżnej Kate! "Otarła się o śmierć"

"The Daily Beast": Księżna Kate "otarła się o śmierć". Nie wiadomo, czy kiedykolwiek w pełni wróci do pracy. Podjęła też przełomową decyzję życiową

Księżna Kate w pierwszej połowie 2024 roku była tematem niezliczonych sensacyjnych plotek. Od Bożego Narodzenia przez pół roku nie pokazywała się publicznie. W marcu ogłosiła w oświadczeniu wideo, że zdiagnozowano u niej raka. I zniknęła. Plotki szalały! W końcu Kate pokazała się 15 czerwca podczas parady Trooping the Colour, jednak od tamtej pory nadal nie widzimy jej tak często, jak w zeszłym roku czy wcześniej. Dlaczego? Nowe nieoficjalne doniesienia o księżnej Kate mogą niepokoić! Tajemniczy informator powiedział "The Daily Beast", że choroba bardzo zmieniła żonę księcia Williama, a jej powrót do pełni obowiązków w rodzinie królewskiej stoi pod znakiem zapytania. Podobno księżna Kate "otarła się o śmierć". "Podobnie jak wiele osób, które otarły się o śmierć, Kate będzie teraz stawiać na pierwszym miejscu rzeczy, które są dla niej ważne. W jej przypadku oznacza to jej dzieci" - ujawnił tajemniczy informator. Jak dodał, kalendarz księżnej na jesień świeci pustkami. Kate udziela się niekiedy w mediach społecznościowych. Ostatnio miało to miejsce 6 września, kiedy powitała na oficjalnym koncie na Instagramie nowego szefa brytyjskich skautów Dwayne'a Fieldsa. "Z przyjemnością witam Dwayne'a Fieldsa, nowego naczelnego skauta Wielkiej Brytanii. Skauci to niesamowita organizacja, która uczy przydatnych umiejętności i przynosi ogromną zmianę dla młodych ludzi w całym kraju. Nie mogę się doczekać współpracy z tobą!" - napisała Kate i podpisała się pierwszą literą swojego imienia, „C”.

Plotki o księżnej Kate były naprawdę szalone. Rodzina królewska podała, że żona Williama choruje na raka

Po tym, jak 17 stycznia rodzina królewska ogłosiła, że żona księcia Williama przeszła "operację brzucha", o Kate słuch zaginął. Początkowo mówiono, że wróci do pracy na Wielkanoc. Potem na oficjalnym profilu rodziny królewskiej pojawiło się dziwne, przerobione w programie graficznym zdjęcie Kate z dziećmi, a gdy wielkie agencje zaczęły je wycofywać, teorie spiskowe narosły. Ludzie wymyślali najprzeróżniejsze rzeczy na temat tego, gdzie jest Kate, mówiono nawet o zdradzie księcia Williama, rozwodzie, zamknięciu Kate w bunkrze przeciwatomowym czy o śpiączce. W końcu księżna przerwała milczenie i 22 marca opublikowała oświadczenie wideo, w którym ujawniła swoją diagnozę nowotworową. Zobaczyliśmy ją publicznie dopiero 15 czerwca podczas Trooping the Colour, potem pokazała się światu jesczze parę razy, ale do dawnego wykonywania obowiązków w rodzinie królewskiej jeszcze nie wróciła.

