Sekretny list do księżnej Kate! Przysłał go książę Harry?!

Kiedy 14 lipca zobaczyliśmy księżną Kate podczas turnieju tenisowego w Wimbledonie, żona księcia Williama promieniała. Zupełnie nie wyglądała na poważnie chorą. Nieco mniej szczupła niż zwykle, w pięknej fioletowej sukience, uśmiechnięta i zrelaksowana, wywołała zachwyty fanów brytyjskiej rodziny królewskiej. Podobno również niektórych jej członków... Sensacyjne plotki na temat księżnej Kate opublikował tym razem magazyn Heat. Według tych doniesień choć żona księcia Williama i książę Harry pozornie pokłócili się na wieki, to tak naprawdę w ich sercach goszczą zupełnie inne emocje. Magazyn Heat twierdzi, że wpadł na trop... sekretnego liściku, który książę Harry wysłał księżnej Kate! O co chodziło? Po tym, jak Harry zobaczył bratową promieniejącą na turnieju w Wimbledonie, nie mógł się już dłużej powstrzymywać.

„Harry oglądał Wimbledon i był zachwycony, widząc Kate wyglądającą tak promiennie"

Postanowił wtedy odnowić zerwane relacje. „Harry oglądał Wimbledon i był zachwycony, widząc Kate wyglądającą tak promiennie. Wysłał jej wiadomość, aby pogratulować jej i dać jej znać, jak bardzo się cieszy, że ją widzi" - zdradza tajemniczy donosiciel magazynowi Heat. „Jest po prostu tak bardzo uradowany tym, że ona wraca do zdrowia i może wrócić do swoich obowiązków po przerwie, podobnie jak Meghan” - dodaje brytyjski Express. Podobno Harry chce znaleźć sposób na naprawienie relacji z Kate, a ona bynajmniej nie odrzuca podanej sobie dłoni. „Mimo że jest to niezręczna sytuacja dla nich wszystkich, oboje uważają, że im szybciej zostawią to wszystko za sobą, tym lepiej” - dodaje tajemniczy informator.

Według Mirror para podjęła wspólną decyzję o zerwaniu więzi z Harrym i „skupieniu się na pozytywach”

Tymczasem inne brytyjskie źródła publikowały niedawno całkiem inne doniesienia. Mirror pisał, że księżna Kate i książę William przysięgli sobie nawzajem, iż nie będą już nawiązywać żadnych kontaktów z księciem Harrym i Meghan Markle. Chodzi o to, by nie stresować się i koncentrować na tym, co pozytywne. Ma to pomóc księżnej Kate wyzdrowieć. Według Mirror para podjęła wspólną decyzję o zerwaniu więzi z Harrym i „skupieniu się na pozytywach”. "Relacja z jego bratem Harrym zdenerwowała Williama bardziej, niż byłby skłonny przyznać. Łatwiej jest zerwać więzi, niż pozwolić sobie na ciągłą irytację” - powiedziała komentatorka królewskiego życia Ingrid Seward.

