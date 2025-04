Czarnek ujawnił, że doradza Nawrockiemu w kampanii. Mało tego, na wizji założył się o swoją pensję!

Zanim PiS podjęło decyzję, że w wyborach prezydenckich 2025 poprze kandydata obywatelskiego, czyli szefa IPN Karola Nawrockiego, to wśród osób, o których mówiło się, że mogą wystartować, był też Przemysław Czarnek. Były minister edukacji jest bardzo popularną i rozpoznawalną postacią. Kandydatem co prawda nie został, ale mocno angażuje się w kampanię wyborczą Nawrockiego i go wspiera, jest członkiem sztabu wyborczego Karola Nawrockiego. Pytany w programie "Poranny Ring 7:50" o swoje działania i ton wypowiedzi na spotkaniach z wyborcami, który nieraz jest ostry, mówił:

(...) Proszę zwrócić uwagę na aplauz, który towarzyszy mojej odpowiedzi i proszę mi wierzyć, że bił brawo także ten pan, który zadał mi pytanie. Na tym polegają moje rozmowy z wyborcami. To nie była kwestia agresji, tylko po prostu emocjonalnej wymiany zdań. Ona później trwała, bo później było pytanie również o Karola Nawrockiego i wyjaśniłem na czym polega, na czym polegają większe szanse Karola Nawrockiego niż na przykład każdego innego polityka Prawa i Sprawiedliwości.

Przemysław Czarnek przyznał też, że doradza Karolowi Nawrockiemu i to wielokrotnie. A co konkretnie doradza? Jak przyznał, doradza, by być konsekwentnym:

Jestem o tym przekonany, że ta konsekwencja w jego działaniu będzie przynosiła efekt. A to, co dzisiaj się w sondażach, przypomnę, że w kwietniu 2015 roku pan Bronisław Komorowski miał 46 proc. poparcia, a pan Andrzej Duda 24 proc. i nikt nie myślał, że pierwsza tura już się zakończy zwycięstwem Andrzeja Dudy - przyznał.

W czasie rozmowy pojawił się również temat tego, że na początku Karol Nawrocki był przedstawiany co prawda jako kandydat popierany przez PiS, ale podkreślano to, że jest kandydatem obywatelskim. Co na ten temat uważa Czarnek?

Nigdy nie odklejaliśmy kandydata Karola Nawrockiego od PiS-u. Przecież byłoby to szaleństwo. (...) My nigdy nie ukrywaliśmy w poparciu dla Karola Nawrockiego, bo to byłoby szaleństwo. Przecież Rada Polityczna zebrała i udzieliła poparcia Karolowi Nawrockiemu. Dalej mówimy i to są fakty, że Karol Nawrocki nie jest członkiem PiS-u. Karol Nawrocki nigdy nie startował z list PiS. W ogóle nigdzie nie startował Karol Nawrocki, w tym sensie jest obywatelski, ale popierany przez PiS. Nikt go nigdy nie odklejał i nie musi go teraz sklejać. (...) Ale my nigdy poparcia dla Karola Nawrockiego jako Prawo i Sprawiedliwość nie ukrywaliśmy, bo byłoby to szaleństwo.

Przemysław Czarnek zapytany o to, czy postawi swoją poselską pensję na to, że Nawrocki wejdzie do II tury, bez wahania zapowiedział, że tak.

