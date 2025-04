i Autor: Shutterstock

Alarm w placówce!

Masowe zatrucie pokarmowe w Kętrzynie! Alarm w Centrum Szkolenia Straży Granicznej. Kilkanaście osób w szpitalu

Salmonella w Centrum Szkolenia Straży Granicznej? Ponad 150 osób z placówki w Kętrzynie miało objawy zatrucia, a trzynaście trafiło do szpitala. Na szczęście ich życiu nie zagraża bezpieczeństwo. Nieznane są jeszcze dokładne przyczyny, jak doszło do zatrucia. Sprawę bada sanepid, który pobrał już do badań próbki jedzenia i wody.