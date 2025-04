Spis treści

Martwe kury w lesie pod Nidzicą

Przypomnijmy, że na początku kwietnia leśnicy z nadleśnictwa Nidzica (woj. warmińsko-mazurskie) znaleźli prawie 500 martwych kur w lesie koło Napierek w gminie Janowiec Kościelny. Niedaleko tego miejsca znaleźli kolejne 230 sztuk drobiu, umieszczone w workach. Sprawą zajęła się policja i służby weterynaryjne. Pobrano próbki do badań, padłe ptaki uprzątnięto i zabrano do utylizacji, a miejsca ich znalezienia zdezynfekowano.

Ptasia grypa u kur spod Nidzicy

Badania laboratoryjne, wykonane w Zakładzie Higieny Weterynaryjnej w Gdańsku, potwierdziły obecność wirusa grypy ptaków u padłych kur. W celu ostatecznego potwierdzenia wyniku, próbki przekazano do Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach, który jest krajowym laboratorium referencyjnym w zakresie grypy ptaków. - Instytut w Puławach potwierdził wynik wcześniejszych badań z Gdańska - poinformował we wtorek (8 kwietnia) w rozmowie z PAP Jarosław Wydrachowski, powiatowy Lekarz Weterynarii w Nidzicy.

Przekazał też, że zidentyfikowano szczep wirusa H5N1, czyli wysoce zjadliwej grypy ptaków. Jak dodał lekarz, na tym etapie działania inspekcji weterynaryjnej zostały zakończone, a wyniki badań zostaną przekazane do organów ścigana, których rolą będzie wykrycie sprawcy.

Policja szuka sprawców. To już nie jest zaśmiecanie lasu

W sprawie wywiezienia do lasu ok. 700 martwych kur policja z Nidzicy prowadzi na razie czynności wyjaśniające. Potwierdzenie obecności wirusa grypy ptaków ma znaczenie dla kwalifikacji prawnej czynu. Może zostać on potraktowany jako przestępstwo, a nie wykroczenie polegające na zaśmiecaniu lasu. Za takie przestępstwo - zgodnie z ustawą o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt - grozi kara do trzech lat pozbawienia wolności.

Ptasia grypa - co to za choroba?

Grypa ptaków (Avian influenza) jest chorobą zakaźną zwierząt podlegającą obowiązkowi zwalczania. Stwarza zagrożenie przede wszystkim dla ptaków - zarówno dzikich, wolnożyjących, jak i dla drobiu hodowanego przez ludzi. Pod pojęciem ptasiej grypy kryją się różne podtypy wirusów różniące się zjadliwością i zakaźnością.

