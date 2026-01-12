Koniec z alkoholem. Kolejne miasto wprowadza nocną prohibicję. Władze liczą na większe bezpieczeństwo

Lidzbark Warmiński wprowadza zakaz nocnej sprzedaży alkoholu od wtorku, mający poprawić bezpieczeństwo.

Ograniczenie obowiązuje od 22:00 do 6:00 w sklepach i na stacjach benzynowych, ale nie dotyczy gastronomii.

Decyzja została podjęta po konsultacjach społecznych, w których większość mieszkańców poparła zakaz.

Jakie efekty przyniesie nocna prohibicja i czy spełni oczekiwania władz?

Zakaz sprzedaży alkoholu poza miejscem zakupu wprowadzono w godz. 22-6 na mocy uchwały lidzbarskiej rady miasta. Oznacza nocną prohibicję dla robiących zakupy w sklepach i na stacjach benzynowych. Ograniczenie nie dotyczy restauracji, pubów i innych lokali gastronomicznych, w których podawany jest alkohol.

Zdaniem burmistrza Lidzbarka Warmińskiego Jacka Wiśniowskiego, w wielu samorządach wprowadzenie takiego zakazu przyniosło wyraźne, pozytywne efekty - większe bezpieczeństwo, spokój na ulicach i poprawę jakości życia mieszkańców. Dlatego w poniedziałek (12 stycznia) zwrócił się w mediach społecznościowych z prośbą do mieszkańców i przedsiębiorców o przestrzeganie tego przepisu.

Jesienią 2025 r. - decyzją burmistrza - w mieście przeprowadzono konsultacje społeczne w tej sprawie. Mieszkańcy mogli głosować przez internet. W ankiecie wzięły udział 172 osoby, z czego 66,65 proc. wypowiedziało się za ograniczeniem sprzedaży napojów alkoholowych w sklepach i na stacjach benzynowych w godzinach nocnych.

Przed przyjęciem uchwały przez radnych, projekt został pozytywnie zaopiniowany m.in. przez miejską komisję rozwiązywania problemów alkoholowych i komendanta powiatowego policji w Lidzbarku Warmińskim.

Lokalny samorząd liczy, że ograniczenie nocnej sprzedaży alkoholu w mieście przyczyni się do ograniczenia przypadków zakłócania porządku publicznego, wpłynie na poprawę bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców.

W latach 2018-2024 tzw. nocną prohibicję wprowadziło około 180 gmin w Polsce. W woj. warmińsko-mazurskim takie ograniczenie obowiązują m.in. w Olsztynie, Kętrzynie i Ornecie.

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi pozwala na regulowanie sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza punktami sprzedaży prowadzonej między godz. 22 a godz. 6, przy czym takie decyzje samorządy mogą wprowadzić w drodze ustanowienia prawa lokalnego, czyli uchwały radnych.

