Koniec z alkoholem. Kolejne miasto wprowadza nocną prohibicję. Władze liczą na większe bezpieczeństwo

Sebastian Chrostowski
żródło PAP
2026-01-12 14:47

Lidzbark Warmiński będzie kolejnym miastem w woj. warmińsko-mazurskim z zakazem nocnej sprzedaży alkoholu. Zakaz wejdzie w życie od wtorku (13 stycznia). Alkoholu nie kupimy w Lidzbarku w godz. 22-6 w sklepach i na stacjach benzynowych. Lokalne władze liczą, że poprawi to bezpieczeństwo i komfort życia mieszkańców.

  • Lidzbark Warmiński wprowadza zakaz nocnej sprzedaży alkoholu od wtorku, mający poprawić bezpieczeństwo.
  • Ograniczenie obowiązuje od 22:00 do 6:00 w sklepach i na stacjach benzynowych, ale nie dotyczy gastronomii.
  • Decyzja została podjęta po konsultacjach społecznych, w których większość mieszkańców poparła zakaz.
  • Jakie efekty przyniesie nocna prohibicja i czy spełni oczekiwania władz?

Zakaz sprzedaży alkoholu poza miejscem zakupu wprowadzono w godz. 22-6 na mocy uchwały lidzbarskiej rady miasta. Oznacza nocną prohibicję dla robiących zakupy w sklepach i na stacjach benzynowych. Ograniczenie nie dotyczy restauracji, pubów i innych lokali gastronomicznych, w których podawany jest alkohol.

Zdaniem burmistrza Lidzbarka Warmińskiego Jacka Wiśniowskiego, w wielu samorządach wprowadzenie takiego zakazu przyniosło wyraźne, pozytywne efekty - większe bezpieczeństwo, spokój na ulicach i poprawę jakości życia mieszkańców. Dlatego w poniedziałek (12 stycznia) zwrócił się w mediach społecznościowych z prośbą do mieszkańców i przedsiębiorców o przestrzeganie tego przepisu.

Jesienią 2025 r. - decyzją burmistrza - w mieście przeprowadzono konsultacje społeczne w tej sprawie. Mieszkańcy mogli głosować przez internet. W ankiecie wzięły udział 172 osoby, z czego 66,65 proc. wypowiedziało się za ograniczeniem sprzedaży napojów alkoholowych w sklepach i na stacjach benzynowych w godzinach nocnych.

Przed przyjęciem uchwały przez radnych, projekt został pozytywnie zaopiniowany m.in. przez miejską komisję rozwiązywania problemów alkoholowych i komendanta powiatowego policji w Lidzbarku Warmińskim.

Lokalny samorząd liczy, że ograniczenie nocnej sprzedaży alkoholu w mieście przyczyni się do ograniczenia przypadków zakłócania porządku publicznego, wpłynie na poprawę bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców.

W latach 2018-2024 tzw. nocną prohibicję wprowadziło około 180 gmin w Polsce. W woj. warmińsko-mazurskim takie ograniczenie obowiązują m.in. w Olsztynie, Kętrzynie i Ornecie.

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi pozwala na regulowanie sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza punktami sprzedaży prowadzonej między godz. 22 a godz. 6, przy czym takie decyzje samorządy mogą wprowadzić w drodze ustanowienia prawa lokalnego, czyli uchwały radnych.

NOCNA PROHIBICJA
LIDZBARK WARMIŃSKI