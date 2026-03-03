Groźne wzrosty poziomu rzek w Polsce. IMGW pilnie rozszerza mapę ostrzeżeń

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
Polska Agencja Prasowa
Polska Agencja Prasowa
2026-03-03 20:36

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zaktualizował komunikaty dotyczące zagrożenia hydrologicznego. Mapa alertów powiększyła się o kolejne regiony, w których rzeki niebezpiecznie przybierają. W części województwa mazowieckiego oraz warmińsko-mazurskiego obowiązuje najwyższy stopień zagrożenia, a w sześciu punktach pomiarowych woda przelała się już przez stany alarmowe.

Wisła stanęła pod lodem. Zimowy spektakl w Starym Fordonie zachwyca, ale i ostrzega

i

Autor: Anna Kisiel/Super Express

IMGW aktualizuje alerty powodziowe. Sytuacja na rzekach jest dynamiczna

Sytuacja na polskich rzekach staje się coraz bardziej napięta, co wymusiło reakcję służb meteorologicznych. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zadecydował o objęciu kolejnych obszarów oficjalnymi komunikatami o zagrożeniu. Alerty wszystkich trzech stopni zostały wydane dla kilku województw, gdzie obserwuje się dynamiczne zmiany w korytach rzecznych. Pomiary wskazują, że w sześciu miejscach w kraju poziom wody jest już wyższy niż wyznaczone progi alarmowe.

Alarmy trzeciego stopnia na Mazowszu i Warmii

Najpoważniejsza sytuacja panuje obecnie w dwóch regionach, gdzie wprowadzono czerwone alerty oznaczające wezbrania z przekroczeniem stanów alarmowych. Ostrzeżenia trzeciego stopnia dotyczą zlewni rzeki Guber na Warmii i Mazurach oraz fragmentu rzeki Wkry (do ujścia Łydni) na terenie województwa mazowieckiego. Zgodnie z prognozami synoptyków, to najwyższe zagrożenie utrzyma się w tych miejscach do godziny 10:00 w środę.

Ostrzeżenia drugiego stopnia dla Pomorza i Kujaw

Pomarańczowe komunikaty, sygnalizujące przekroczenie stanów ostrzegawczych, wydano dla szerszego obszaru północnej Polski. Hydrolodzy wskazują na zagrożenie w województwie pomorskim (zlewnia Martwej Wisły) oraz warmińsko-mazurskim w rejonie rzeki Pasłęki. Te alerty pozostaną w mocy do środowego południa. Dłużej, bo aż do godziny 12:00 w czwartek, na baczności muszą się mieć mieszkańcy Kujaw i Pomorza, szczególnie w zlewni Drwęcy (odcinki od Rypienicy do ujścia oraz od Welu do Rypienicy).

Gwałtowne wzrosty wód na Podlasiu i Mazurach

Najniższy, żółty stopień ostrzeżenia związany jest z ryzykiem nagłego podnoszenia się lustra wody. Komunikaty te obejmują wybrane fragmenty województw: podlaskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. IMGW wskazuje tutaj między innymi na zlewnie rzek Biebrza i Supraśl, a także obszary Zalewu Wiślanego, Elbląga, Osy oraz Górnego Ełku i Górnej Legi. Ważność tych ostrzeżeń wygasa w środę w godzinach porannych.

Przekroczone stany alarmowe na rzekach Drwęca i Wkra

Pomiary hydrologiczne potwierdzają trudną sytuację w konkretnych lokalizacjach. Woda przekroczyła stan alarmowy w Elgiszewie na Drwęcy, Prośnie na Guberze oraz w Suchym Dębie na rzece Bielawa. Wysokie stany notowane są także w Szreńsku na Mławce i Trzcińcu na Wkrze, a na Dolnym Śląsku problem dotyczy stacji Zbytowa na Widawie. Eksperci przypominają, że trzystopniowa skala ostrzeżeń służy wczesnemu wykrywaniu zagrożeń powodziowych i apelują o zachowanie szczególnej ostrożności przy brzegach rzek oraz bieżące monitorowanie komunikatów.

Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ROZTOPY