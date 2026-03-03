Groźne wzrosty poziomu rzek w Polsce. IMGW pilnie rozszerza mapę ostrzeżeń

IMGW aktualizuje alerty powodziowe. Sytuacja na rzekach jest dynamiczna

Sytuacja na polskich rzekach staje się coraz bardziej napięta, co wymusiło reakcję służb meteorologicznych. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zadecydował o objęciu kolejnych obszarów oficjalnymi komunikatami o zagrożeniu. Alerty wszystkich trzech stopni zostały wydane dla kilku województw, gdzie obserwuje się dynamiczne zmiany w korytach rzecznych. Pomiary wskazują, że w sześciu miejscach w kraju poziom wody jest już wyższy niż wyznaczone progi alarmowe.

Alarmy trzeciego stopnia na Mazowszu i Warmii

Najpoważniejsza sytuacja panuje obecnie w dwóch regionach, gdzie wprowadzono czerwone alerty oznaczające wezbrania z przekroczeniem stanów alarmowych. Ostrzeżenia trzeciego stopnia dotyczą zlewni rzeki Guber na Warmii i Mazurach oraz fragmentu rzeki Wkry (do ujścia Łydni) na terenie województwa mazowieckiego. Zgodnie z prognozami synoptyków, to najwyższe zagrożenie utrzyma się w tych miejscach do godziny 10:00 w środę.

Ostrzeżenia drugiego stopnia dla Pomorza i Kujaw

Pomarańczowe komunikaty, sygnalizujące przekroczenie stanów ostrzegawczych, wydano dla szerszego obszaru północnej Polski. Hydrolodzy wskazują na zagrożenie w województwie pomorskim (zlewnia Martwej Wisły) oraz warmińsko-mazurskim w rejonie rzeki Pasłęki. Te alerty pozostaną w mocy do środowego południa. Dłużej, bo aż do godziny 12:00 w czwartek, na baczności muszą się mieć mieszkańcy Kujaw i Pomorza, szczególnie w zlewni Drwęcy (odcinki od Rypienicy do ujścia oraz od Welu do Rypienicy).

Gwałtowne wzrosty wód na Podlasiu i Mazurach

Najniższy, żółty stopień ostrzeżenia związany jest z ryzykiem nagłego podnoszenia się lustra wody. Komunikaty te obejmują wybrane fragmenty województw: podlaskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. IMGW wskazuje tutaj między innymi na zlewnie rzek Biebrza i Supraśl, a także obszary Zalewu Wiślanego, Elbląga, Osy oraz Górnego Ełku i Górnej Legi. Ważność tych ostrzeżeń wygasa w środę w godzinach porannych.

Przekroczone stany alarmowe na rzekach Drwęca i Wkra

Pomiary hydrologiczne potwierdzają trudną sytuację w konkretnych lokalizacjach. Woda przekroczyła stan alarmowy w Elgiszewie na Drwęcy, Prośnie na Guberze oraz w Suchym Dębie na rzece Bielawa. Wysokie stany notowane są także w Szreńsku na Mławce i Trzcińcu na Wkrze, a na Dolnym Śląsku problem dotyczy stacji Zbytowa na Widawie. Eksperci przypominają, że trzystopniowa skala ostrzeżeń służy wczesnemu wykrywaniu zagrożeń powodziowych i apelują o zachowanie szczególnej ostrożności przy brzegach rzek oraz bieżące monitorowanie komunikatów.