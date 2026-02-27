Znajduje się tu ponad 2000 jezior. Ten region to wakacyjny raj Polaków

W samym sercu północno-wschodniej Polski rozciąga się jeden z najpiękniejszych i najbardziej unikalnych regionów kraju - województwo warmińsko-mazurskie, często określane jako "Kraina Tysiąca Jezior". Choć nazwa ta brzmi romantycznie, realna liczba jezior w regionie jest jeszcze większa - jest ich ponad 2 000! Właśnie to sprawia, że Warmia i Mazury są prawdziwym rajem dla każdego, kto marzy o kontakcie z naturą, wodą i spokojem z dala od miejskiego zgiełku.

Przyroda, która zachwyca

Mazurskie jeziora powstały jako rezultat topnienia lądolodu po epoce lodowcowej. Dzięki temu dominują tu malownicze akweny o krystalicznie czystej wodzie, otoczone lasami i łąkami, a ich układ tworzy skomplikowaną, naturalną mozaikę krajobrazową. Największe z nich to:

– największe jezioro w Polsce o powierzchni ponad 113 km², często nazywane "mazurskim morzem", idealne do żeglowania i długich wodnych wędrówek. Mamry – drugi co do wielkości akwen z licznymi zatokami i wyspami, popularny wśród żeglarzy.

– drugi co do wielkości akwen z licznymi zatokami i wyspami, popularny wśród żeglarzy. Jezioro Mikołajskie – związane z taflą Śniardw i urokliwym miasteczkiem Mikołajki, zwłaszcza tętni życiem latem.

Wakacje na Mazurach. Polacy uwielbiają ten region kraju

Mazury od lat znajdują się w ścisłej czołówce najchętniej wybieranych wakacyjnych kierunków w Polsce. Przyciągają nie tylko żeglarzy i miłośników sportów wodnych, ale także rodziny z dziećmi, wędkarzy oraz wszystkich, którzy marzą o odpoczynku w otoczeniu natury. Krystalicznie czyste jeziora, rozległe lasy i rozbudowana baza noclegowa sprawiają, że każdy znajdzie tu coś dla siebie.

Kiedy jechać na Mazury?

Sezon turystyczny trwa głównie od maja do września, ale najwięcej turystów pojawia się w lipcu i sierpniu. Jeśli więc zależy ci na spokojniejszym wypoczynku i niższych cenach – maj, czerwiec lub wrzesień to doskonały wybór.