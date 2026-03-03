Zjawiskowa 47-letnia Sylwia Dekiert zawstydziła młode gwiazdy na gali "Doskonałość Mody". Jak rasowa modelka

Dziennikarka sportowa TVP, Sylwia Dekiert, zachwyciła na gali "Doskonałość Mody" magazynu "Twój Styl".

47-latka olśniła kreacją, udowadniając, że wiek to tylko liczba i przyćmiewając młodsze koleżanki.

Zobacz zdjęcia Sylwii Dekiert i innych gwiazd, które pojawiły się na tym prestiżowym wydarzeniu!

Sylwia Dekiert jak modelka na gali "Doskonałość Mody"

Sylwia Dekiert od lat jest jedną z głównych sportowych twarzy TVP. Dziennikarka sportowa do Telewizji Polskiej trafiła w 2002 roku, gdy wielu jej fanów jeszcze nie było nawet na świecie! Widzowie znają ją przede wszystkim ze studia, które prowadzi podczas najważniejszych imprez sportowych. Sylwia Dekiert była gospodynią m.in. podczas ośmiu igrzysk olimpijskich (w Turynie, Vancouver, Londynie, Soczi, Pjongczangu, Tokio, Paryżu i Mediolanie/Cortina d’Ampezzo) i dwóch piłkarskich mistrzostw Europy (2020 i 2024). Trudno się zatem dziwić, że dziennikarka TVP jest doskonale znana sportowym kibicom. Jednak 47-letnia prezenterka nie samym sportem żyje. Pojawia się na przykład na różnych wydarzeniach związanych z modą. Może dlatego, że sama wygląda jak modelka i figury pozazdrościć może jej niejedna dwie dekady młodsza koleżanka. Ostatnio spotkaliśmy Sylwię Dekiert na gali "Doskonałość Mody" magazynu "Twój Styl".

Gala "Doskonałość Mody". Gwiazdy z najwyższej półki

Dziennikarka sportowa TVP w swojej gustownej kreacji wyglądała wprost obłędnie. Doszło nawet do tego, że swoją prezencją Sylwia Dekiert zawstydziła młodsze koleżanki, które na gali również pięknie się prezentowały. Wśród gości generalnie znalazło się wiele gwiazd z najwyższej półki. Na imprezie dostrzec można było takie postacie jak: Natalia Kukulska, Danuta Stenka, Katarzyna Zielińska, Katarzyna Żak, Maria Dębska, Anna Lewandowska, Robert Czerwik, Anna Męczyńska, Adam Leja Katarzyna Dąbrowska, Orina Krajewska, Patrycja Zahorska czy Anna Rygierska. Podczas gali "Doskonałość Mody" wręczono 31 statuetek. Zwycięzców plebiscytu wybrało jury w składzie: Katarzyna Sokołowska, Anna Kuczyńska, HAREL, Anna Halarewicz, Mela Koteluk, Lidia Popiel, Michał Szulc, Katarzyna Pluta, Maria Szaj i Karolina Tomaszewicz.

72