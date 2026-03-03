Nie ma imprezy na urodziny Karola Nawrockiego! Co się stało?! Ludzie się szykowali, a tu taki zawód

Prezydent Karol Nawrocki obchodzi 43. urodziny, jednak z powodu napiętego harmonogramu nie będzie hucznej imprezy.

Wujek prezydenta, Waldemar Nawrocki, zdradza kulisy życia głowy państwa i jego obciążenia.

Zobacz, co wujek prezydenta życzy mu z okazji urodzin i dlaczego sam traci znajomych!

43. urodziny Karola Nawrockiego. Imprezy nie będzie

Karol Nawrocki obchodzi 43. urodziny. To dla niego pierwsza rocznica urodzin, odkąd został prezydentem RP. W takiej sytuacji aż się prosi o jakąś specjalną imprezę. Na pewno wielu polityków marzyłoby o tym, żeby uczestniczyć w tak prestiżowym wydarzeniu. Na uroczystość chętnie przyszliby też przyjaciele i znajomi Nawrockiego, w tym wielu sportowców, z którymi prezydent ma świetny kontakt. Niedawno Karol Nawrocki spotkał się m.in. z Kacprem Tomasiakiem, a kilka dni później - po zwycięstwie naszych koszykarzy z Łotwą - wparował do szatni Polaków i wydarł się, skandując popularne wśród kibiców: "Kto wygrał mecz". Niestety, wszyscy, którzy liczyli na udział w imprezie z okazji 43. urodzin Karola Nawrockiego, będą zawiedzeni.

Wujek Karola Nawrockiego: "Jaka impreza, teraz to nie ma takiej możliwości"

Wprost spytaliśmy Waldemara Nawrockiego, trenera boksu, a prywatnie wujka prezydenta, o to, czy odbędzie się impreza urodzinowa jego siostrzeńca. Pan Waldemar nie pozostawił żadnych wątpliwości.

Wujek Karola Nawrockiego wspomina rozmowę z prezydentem. Nagle zadzwonił Trump. „Ale wujku!”

Jaka impreza, teraz to nie ma takiej możliwości. Holender, jaki on jest zaganiany! Człowiek nawet nie zdaje sobie sprawy, ile taki Karol ma na głowie. Szaleństwo, zgłupieć można!

- wypalił bez ogródek. Te słowa wyjaśniają wszystko. A czego wujek życzy Karolowi Nawrockiemu z okazji urodzin? Przede wszystkim spokoju, ale o to - z racji pełnionej funkcji - może być trudno. To jednak nie wszystko. Mężczyzna przy okazji zdobył się na smutne wyznanie.

I żeby ludzie w Polsce trochę mądrzejsi zaczęli być. Tragedia z tymi ludźmi, niektórzy mają umysły jak dzieci. Zresztą przez tego Karola to potraciłem tyle znajomych ludzi. Niektórzy gadają, że teraz to na pewno mam za dobrze, a inni narzekają, że im nie pomagam, a przecież wujkiem prezydenta jestem i na pewno mogę!

- zaznaczył z przekąsem.

