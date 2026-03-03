Wielka radość u Aryny Sabalenki! Pochwaliła się maleństwem. "Poznajcie Ash"

Aryna Sabalenka w Indian Wells wraca do gry po przegranym finale Australian Open.

Rozstawiona z "1" Białorusinka znalazła się w górnej części drabinki.

Tuż przed startem turnieju Sabalenka pochwaliła się światu swoim nowym psem - Ash.

Zobacz zdjęcia maleństwa w naszej galerii!

Aryna Sabalenka pochwaliła się maleńkim psem: "Poznajcie Ash"

Od ostatniego meczu Aryny Sabalenki minął ponad miesiąc. 31 stycznia przegrała w finale Australian Open z Jeleną Rybakiną (4:6, 6:4, 4:6), ale już w tym tygodniu wróci do gry w Indian Wells. Rozstawiona z "1" liderka rankingu WTA trafiła do górnej części drabinki i w 1. rundzie ma tzw. "wolny los". W swoim pierwszym meczu zmierzy się z kwalifikantką lub posiadaczką "dzikiej karty", Alycią Parks z USA. W wyniku losowania Indian Wells na drodze Sabalenki do finału znalazły się m.in. Naomi Osaka (turniejowa "16"), Amanda Anisimova (nr "6") i Coco Gauff (nr "4"). Ale zanim Białorusinka skupi się na rywalizacji, cieszy się nowym pupilem o imieniu Ash.

Galeria: Aryna Sabalenka z partnerem i pieskiem Ash

"Mój zespół właśnie się powiększył. Poznajcie wszyscy Ash!" - ogłosiła szczęśliwa Sabalenka w mediach społecznościowych. Na potwierdzenie pokazała kilka zdjęć z uroczym czworonogiem rasy Cavalier king charles spaniel. Na tych fotografiach maleństwo było zarówno w rękach Sabalenki, jak i jej partnera Georgiosa Frangulisa. Jak widać wspólnie zdecydowali się zaopiekować Ash, z którym będą zapewne podróżować po turniejach na całym świecie.

Pierwsze mecze głównej drabinki WTA w Indian Wells już w środę, 4 marca. Druga runda z udziałem Sabalenki i Igi Świątek ma rozpocząć się od piątku, 6 marca. Przypomnijmy, że pierwszą rywalką rozstawionej z "2" Polki będzie kwalifikantka lub Brytyjka Francesca Jones. W "połówce" Świątek znalazła się m.in. grająca z "3" Jelena Rybakina.