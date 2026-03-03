Komiczna wpadka Karoliny Szostak. Mówiła o Lewandowskim, wszystko się nagrało!

Michał Chojecki
2026-03-03 13:58

Karolina Szostak zaliczyła komiczną wpadkę, a nagranie z jej przejęzyczeniem w czasie program na żywo to już hit internetu. Mówiąc o golu Roberta Lewandowskiego, popularna dziennikarka Polsatu Sport zamiast "Duma Katalonii", powiedziała... "D*PA Katalonii". Zobaczcie wideo.

  • Karolina Szostak zaliczyła zabawną wpadkę na wizji podczas relacjonowania meczu FC Barcelona.
  • Dziennikarka sportowa pomyliła słowa, mówiąc o drużynie Roberta Lewandowskiego.
  • Nagranie z tej pomyłki stało się hitem internetu. Zobacz, co dokładnie powiedziała!

Karolina Szostak w czasie wiadomości sportowych na antenie Polsatu Sport zaliczyła zabawną wpadkę. Z ust opowiadającej o najnowszych dokonaniach Roberta Lewandowskiego i drużyny FC Barcelona dziennikarki nieoczekiwanie padło brzydkie słowo. Karolina Szostak co prawda szybko się poprawiła i do końca zachowała powagę, ale w internecie nic się nie ukryje. Fragment nagrania z programu na żywo już krąży po sieci. Prezentujemy go poniżej.

"Jedenastego gola w tym sezonie ligowym dla Barcelony strzelił Robert Lewandowski. D*pa..., Duma Katalonii pokonała pewnie Villarreal - słyszymy na opublikowanym na TikToku nagraniu, na którym Karolina Szostak opowiadała o wielkim zwycięstwie Barcy nad Villarreal.

Karolina Szostak to ikona dziennikarstwa sportowego w Polsce. Słynie nie tylko z kompetencji, lecz także ze zjawiskowej urody. Dziennikarka Polsatu często opowiada o swoich zmaganiach z wagą. Lata temu o dziennikarce Polsatu głośno było, bo zrzuciła aż 30 kilogramów! Potem bywało różnie - Karolina Szostak raz ważyła więcej, a raz mniej. Uroku jednak nie traciła nigdy. Jak się potem okazało, wahania wagi najpewniej związane były z problemami zdrowotnymi. W naszej galerii prezentujemy, jak w ciągu ponad 20 lat chudła i przybierała na wadze Karolina Szostak.

