Tusk wywołał Murańskiego. Po miesiącach Trzaskowski zareagował! Wymowne słowa

- "Jacek Murański, postać znana" - te słowa Donalda Tuska z kampanii prezydenckiej przeszły już do historii.
- Jego kandydat, Rafał Trzaskowski, ostatecznie przegrał wybory z Karolem Nawrockim i nie został prezydentem.
- Zdaniem wielu wpływ na tę porażkę miała niedźwiedzia przysługa Tuska.
- Po miesiącach Trzaskowski odniósł się do słów premiera o Murańskim.
Od wyborów prezydenckich w Polsce minęło już 9 miesięcy. Po takim czasie od porażki z Karolem Nawrockim ukazał się długi wywiad z Rafałem Trzaskowskim w popularnym podcaście "Żurnalisty". Jednym z wątków była oczywiście końcówka kampanii, w której zdaniem wielu obserwatorów największym błędem była wypowiedź Donalda Tuska powołującego się na Jacka Murańskiego, kontrowersyjnego freak-fightera i aktora, znanego m.in. z FAME MMA, Prime MMA i CLOUT MMA.
- Jacek Murański, postać znana, także panu Nawrockiemu - mówił premier podczas rozmowy z Bogdanem Rymanowskim w Polsacie, gdy starał się wykazać związki konkurenta Trzaskowskiego z "Wielkim Bu".
Teraz do kontrowersyjnej "przysługi" Tuska odniósł się sam Trzaskowski.
- To jest tak, że każdemu towarzyszą olbrzymie emocje, bo te wybory miały olbrzymią stawkę, w związku z tym każdy próbował się włączyć, jak mógł, i pomagać. To nie jest też tak, że wszystko jest rozpisane na role, i że idealnie przygotowane i tak dalej, tylko w tym ostatnim tygodniu towarzyszyła nam taka masa emocji, że każdy próbował wspomóc kampanię tak jak umiał, a nie każdy jakby miał na to dobry pomysł - powiedział ostatni kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta u "Żurnalisty".
Szczególnie wymowne jest to ostatnie zdanie, w którym prezydent Warszawy zasugerował, że premier RP "nie miał dobrego pomysłu na pomoc". Czy waszym zdaniem wywiad Tuska miał kluczowe znaczenie dla porażki Trzaskowskiego?