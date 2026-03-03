Miss Polski na boiskach Ekstraklasy! Aleksandra Klepaczka, nowa dziennikarka Canal+ [ZDJĘCIA]

Nowa dziennikarka Canal+ od razu przykuła uwagę kibiców Ekstraklasy.

Nic dziwnego - to Miss Polski 2022, Aleksandra Klepaczka!

Dowiedz się więcej o pięknej miss, która trafiła na boiska Ekstraklasy z siatkarskich parkietów.

Aleksandra Klepaczka: od miss Polski do Canal+

Zimowe okienko transferowe jest już zamknięte, ale tuż po nim kibice Ekstraklasy byli świadkami niespodziewanego debiutu. Przy okazji 23. ligowej kolejki i meczu Motor Lublin - Korona Kielce (2:0), na antenie Canal+ Sport zadebiutowała nowa reporterka - Aleksandra Klepaczka. To Miss Polski 2022, która podjęła się nowego wyzwania!

"No cześć Canal+ Sport Polska! Mówiłam Wam, że szykuje się coś WIELKIEGO! Zaczynam nowy rozdział i przede mną nowe wyzwania, których nie mogę się doczekać. Dziękuję za wszystkie ciepłe słowa, trzymajcie kciuki i widzimy się na antenie już niedługo" - zwróciła się do fanów po debiucie w nowej stacji.

Klepaczka ma 26 lat i pochodzi z Bukowca niedaleko Łodzi. W 2022 roku została Miss Polski, a następnie reprezentowała nasz kraj w konkursie piękności Miss Supranational 2023, awansując do ścisłego finału. Poza modelingiem jej wielką pasją jest sport, w którym zaczęła się spełniać zawodowo. Przed Canal+ Sport pracowała w roli reporterki z mikrofonem przy siatkówce w "Siatkarskich Ligach" i przy motocrossie w "MxPolandTV". To właśnie tam dała się poznać kibicom.

Jej profil na Instagramie obserwuje blisko 30 tysięcy użytkowników i nie mamy wątpliwości, że w najbliższym czasie to grono powiększy się o piłkarskich widzów! Kto wie, być może piękna reporterka z doświadczeniem w motocrossie zajmie się także żużlem transmitowanym przecież na antenach Canal+. Więcej zdjęć Aleksandry Klepaczki znajdziesz w naszej galerii.