Zbigniew Boniek kończy 70 lat! Tak zmieniał się legendarny piłkarz [ZDJĘCIA]

Michał Chojecki
PAP
2026-03-03 7:50

Zbigniew Boniek, jeden z najwybitniejszych polskich piłkarzy, a później m.in. prezes PZPN i wiceprezydent UEFA, kończy we wtorek 70 lat. - Moja „kilometrówka” w życiu ma duży przebieg, ale nie muszę wymieniać stawów kolanowych i biodrowych. Ciągle jestem w formie - jubilat. Zobaczcie, jak przez lata zmieniał się Zbigniew Boniek, przygotowaliśmy wyjątkową galerię zdjęć.

  • Zbigniew Boniek, legenda polskiej piłki, kończy 70 lat, świętując imponującą karierę.
  • Od wybitnego piłkarza Juventusu i Romy, po prezesa PZPN i wiceprezydenta UEFA – Boniek ma za sobą wiele ról.
  • Zobacz, jak zmieniał się "Zibi" na przestrzeni lat w naszej wyjątkowej galerii zdjęć.

Zbigniew Boniek ma imponujący piłkarski życiorys, w latach 80. był jednym z najlepszych piłkarzy świata. I jednym z najsłynniejszych - do tego stopnia, że na jego cześć drugie imię otrzymał kiedyś reprezentant Hondurasu Oscar Boniek Garcia, który w latach 2005-21 zaliczył 134 występy w kadrze narodowej. Popularny „Zibi” w 1982 roku został uznany przez „France Football” trzecim najlepszym piłkarzem w Europie, a w 2004 roku FIFA umieściła go w gronie 100 najwybitniejszych zawodników w historii futbolu.

Trzecie miejsce mistrzostw świata 1982, w tym samym roku transfer z Widzewa Łódź do Juventusu Turyn za astronomiczną wówczas kwotę 1,8 mln dolarów, występy w dwóch silnych włoskich klubach (również AS Roma), duży udział w wywalczeniu przez „Juve” Pucharu Europy w 1985 roku. Inne sukcesy to m.in. Puchar Zdobywców Pucharów i Superpuchar Europy.

Rząd wykłada miliony na tor saneczkowy. Nagle włączył się Zbigniew Boniek. Co za kontra!

W reprezentacji Zbigniew Boniek rozegrał 80 meczów i zdobył 24 bramki, z czego trzy z Belgią (3:0) podczas MŚ w Hiszpanii. Zyskał przydomek „Piękność nocy” („Bello di Notte”), ponieważ najlepiej spisywał się w spotkaniach rozgrywanych przy sztucznym oświetleniu. Wychował z żoną troje dzieci - córki Karolinę i Kamilę oraz syna Tomasza, ma również kilkoro wnucząt. Od czterech dekad mieszka we Włoszech, ale często przyjeżdża do Polski.

Zbigniew Boniek bez hamulców po tym, jak potraktowano Lewandowskiego.

- To, że kończę 70 lat, jakoś mnie specjalnie nie wzrusza. Z punktu widzenia mentalnego nic się nie zmieniło - podkreśla w rozmowie z PAP Zbigniew Boniek. - Oczywiście, czasami, gdy człowiek wstanie, to kości bardziej trzeszczą. Ale to jest normalne. Moja „kilometrówka” - niestety - ma tak duży przebieg, tyle w życiu wybiegałem, że już dawno trzeba byłoby wymienić opony. Ja niczego na razie nie wymieniałem - ani stawów kolanowych, ani biodrowych. Ciągle jestem w formie, wciąż uprawiam sport – powiedział w „urodzinowej” rozmowie z PAP.

Zobaczcie, jak przez lata zmieniał się Zbigniew Boniek. Poniżej galeria zdjęć.

