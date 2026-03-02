Biust Aryny Sabalenki aż wylewał się z luksusowej koszulki i ekranu! Przesadziła z dekoltem?

Aryna Sabalenka przygotowuje się do powrotu do rywalizacji. Ostatni mecz zagrała 31 stycznia w finale Australian Open, a już za kilka dni rozpocznie zmagania w Indian Wells, turnieju rangi WTA 1000, który tradycyjnie odbywa się w marcu. Jednak nie tylko jej powrót do gry budzi emocje. Białorusinka niedawno została globalną ambasadorką Gucci, jednej z najbardziej luksusowych marek w świecie mody. A owoce tej prestiżowej współpracy już dzielą jej fanów!

Dziewczyna Nicoli Zalewskiego paradowała z odkrytym biustem! Sceny na pokazie mody w Mediolanie!

44

Sabalenka przesadziła z dekoltem? Wylewa się z ekranu!

W mediach społecznościowych Sabalenki pojawiły się zdjęcia i filmiki z Mediolanu, gdzie paradowała w stylizacji słynnej marki, której centralnym punktem był bardzo głęboko wycięty top, eksponujący jej biust w sposób, który nie pozostawia wiele dla wyobraźni. Sama Białorusinka najwyraźniej świetnie czuła się w tak odważnym wydaniu, o czym świadczy filmik nagrany przednią kamerką i wrzucony na TikToka pod fragment utworu: "Oh My Gawd, my fit is fantastic (Mój Boże, mój strój jest fantastyczny)"

Fani od razu podjęli gorącą dyskusję. Podczas gdy jedni chwalili jej pewność siebie i zjawiskowy wygląd, nazywając ją "królową" i ikoną stylu, inni sugerowali, że tym razem posunęła się za daleko. Komentarze w stylu: "Wyglądasz zjawiskowo, ale czy to nie przesada?" zalały jej profil. To nie pierwszy raz, gdy jej modowe wybory budzą kontrowersje – Sabalenka uwielbia bawić się modą, a jej kreacje często są odważne i szeroko komentowane.

Rozpalająca zmysły Aryna Sabalenka na zdjęciach w łóżku. Lizak dodaje pikanterii

"Obecnie jest najlepszą tenisistką na świecie, ale nadal czuje potrzebę dzielenia się takimi rzeczami, aby zwrócić na siebie uwagę" - wytykali jej zawiedzeni fani. Czy Sabalenka przesadziła? Możecie sami ocenić po przejrzeniu zdjęć w naszej galerii.