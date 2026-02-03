Rozpalająca zmysły Aryna Sabalenka na zdjęciach w łóżku. Lizak dodaje pikanterii

Aryna Sabalenka opublikowała odważne zdjęcia na Instagramie po przegranej w finale Australian Open z Jeleną Rybakiną.

Tenisistka pozuje w łóżku, trzymając lizaka, oraz prezentuje inne zmysłowe fotografie. W galerii pokazujemy też m.in. zdjęcia z jachtu i wakacji na Malediwach.

Sabalenka, mimo porażki w Australian Open, wydaje się być w dobrym nastroju i dzieli się z fanami swoimi zdjęciami zarówno w makijażu, jak i bez niego.

Aryna Sabalenka po porażce w finale Australian Open pokazała zdjęcia z łóżka

Aryna Sabalenka cały czas jest liderką rankingu WTA. Ostatnio jednak musiała poczuć pewien niedosyt, bo przegrała w finale turnieju Australian Open z Jeleną Rybakiną (4:6, 6:4, 4:6). Dotychczas Białorusinka zwyciężała na kortach w Melbourne dwukrotnie - w 2023 i w 2024 roku. Na kolejny truimf poczekać musi przynajmniej do przyszłego roku. Mimo tego, że zwycięstwo w kolejnym turnieju wielkoszlemowym przeszło liderce rankingu WTA koło nosa, ta nie wydaje się być jakoś szczególnie zmartwiona. Już po przegranej w finale tegorocznego Australian Open wrzuciła do sieci odważne fotografie z wymownym podpisem.

Będę odpoczywać w łóżku aż do odwołania. Dziękuję za to, że sprawiliście, że poczułam się jak w domu

- napisała Aryna Sabalenka. Na zdjęciach możemy zobaczyć teninistkę m.in. w odważnej sukience mini i w.. łóżku. Na jednej z fotografii widać, jak trzyma w ręku wielkiego lizaka, co jeszcze dodaje ujęciu pikanterii.

Aryna Sabalenka gorące zdjęcia. Pozuje zarówno umalowana, jak i bez makijażu

Swoją drogą Aryna Sabalenka słynie nie tylko ze znakomitej gry na korcie, lecz także właśnie z gorących fotografii z sobą w roli głównej. Niedawno furorę robiła zdjęcia z jachtu, na którym Białorusinka prężyła się jak kocica. Nieco wcześniej pozowała w marynarce, pod którą znajdował się tylko malutki staniczek. Z kolei podczas wakacji na Malediwach Aryna Sabalenka zeserwowała fanom prawdziwą gratkę - zmysłowe zdjęcia w bikini. Co ciekawe, liderka rankingu WTA często pokazuje się bez makijażu, co nawet w najmniejszym stopniu nie odejmuje jej urody. Gorące rozpalające zmysły fotografie Aryny Sabalenki zarówno umalowanej, jak i pozbawionej make-upu prezentujemy w naszej galerii. Mamy zdjęcia m.in. z łóżka i plaży!

Galeria: Aryna Sabalenka rozpala zmysły