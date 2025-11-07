Zmysłowa Aryna Sabalenka pod marynarką miała tylko malutki staniczek. Nikt nie patrzył na puchar

Aryna Sabalenka, liderka rankingu WTA, zaprezentowała się w nietypowej stylizacji podczas odbierania nagrody za zakończenie sezonu 2025 jako najlepsza tenisistka świata.

Białorusinka opublikowała zdjęcia w mediach społecznościowych, na których pozuje z pucharem w marynarce, pod którą ma jedynie mały stanik.

Stylizacja Sabalenki przyciągnęła uwagę i sprawiła, że sam puchar zszedł na drugi plan, a zawodniczka zażartowała, że diamenty są najlepszymi przyjaciółmi dziewczyny, nawiązując do zdobień na trofeum.

Aryna Sabalenka vs. Iga Świątek

Aryna Sabalenka jest największą rywalką naszej Igi Świątek. Pierwsza obecnie prowadzi w rankingu WTA, a druga zajmuje pozycję wiceliderki. Rywalizacją Polki i Białorusinki żyje cały tenisowy świat. Jeśli chodzi o wygrane turnieje wielkoszlemowe, to Iga - mimo że jest młodsza od swojej przeciwniczki o trzy lata - ma na koncie więcej zwycięstw niż ona (Iga Świątek wygrała 6 razy, a Aryna Sabalenka - 4). Ostatnio jednak lepiej wiedzie się Białorusince. Polka odpadła z turnieju WTA Finals w Rijadzie w fazie grupowej, a Sabalenka pewnie awansowała do półfinału. Do tego Białorusinka potrafi zwrócić na siebie uwagę poza kortem w niestandardowy sposób. Kolejny raz to zrobiła przy okazji otrzymania nagrody za zakończenie sezonu 2025 jako najlepsza tenisistka świata.

Aryna Sabalenka w malutkim staniczku z pucharem

Zawodniczka zamieściła w mediach społecznościowych specjalne zdjęcia, które okrasiła wymownym podpisem.

Diamenty są najlepszymi przyjaciółmi dziewczyny, a trofeum za ostatnie 1. miejsce na świecie ma ich wiele, więc…

- cieszyła się Aryna Sabalenka, która w tym roku triumfowała m.in. w US Open, pokonując w finale Amandę Anisimovą. Najnowsze fotografie z pucharem są tak gorące, że widoczny na zdjęciach okazale trofeum schodzi zdecydowanie na drugi plan. Zmysłowa Białorusinka pod marynarką miała tylko malutki staniczek, który niewiele zakrywał. Co ciekawe, na poprzedzającej WTA Finals konferencji Sabalenka ubrała się w zwykły fioletowy dres i została przyćmiona przez eksponujące zgrabne nogi Igę Świątek i Amandę Anisimovą. Generalnie jednak liderka rankingu WTA często pokazuje swoje rozpalające wyobraźnię zdjęcia w sieci. Jest na co popatrzeć!

