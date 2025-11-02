Wyluzowana Iga Świątek w króciutkich obcisłych leginsach! Sabalenka postawiła na fiolet, a Anisimova odkryła niemal cały dół

Piotr Lekszycki
2025-11-02 11:11

Iga Świątek jest już po pierwszym meczu na turnieju WTA Finals 2025. Polka rozgromiła Madison Keys 6:1, 6:2 i stała się jedną z głównych faworytek do zwycięstwa w Turnieju Mistrzyń. Przed starem rywalizacji odbyła się specjalna konferencja., na której pojawiła się wszystkie uczestniczki turnieju. Wyluzowana Iga przyszła w króciutkich obcisłych leginsach, Aryna Sabalenka postawiła na fiolet, a Amanda Anisimova odkryła niemal cały dół.

  • Iga Świątek wygrała swój pierwszy mecz na WTA Finals 2025, pokonując Madison Keys 6:1, 6:2.
  • Przed rozpoczęciem turnieju odbyła się konferencja prasowa, na której tenisistki zaprezentowały się w mniej formalnych strojach, m.in. Iga Świątek w krótkich leginsach.
  • Oprócz meczu Świątek, Jelena Rybakina pokonała Amandę Anisimovą, a zawodniczki wzięły udział w sesji zdjęciowej w wieczorowych kreacjach.
  • Ubiory innych zawodniczek na konferencji: Aryna Sabalenka wybrała fioletowy dres, Amanda Anisimova odsłoniła nogi, a Coco Gauff postawiła na luźne jeansy i bluzkę.

Iga Świątek wyeksponowała zgrabne nogi

Turniej WTA Finals to nie tylko ogromne emocje sportowe, lecz także cała nieco celebrycka otoczka. W Turnieju Mistrzyń bierze udział osiem zawodniczek: Iga Świątek, Jelena Rybakina, Amanda Anisimova, Madison Keys, Aryna Sabalenka, Coco Gauff, Jessica Pegula i Jasmine Paolini. W sobotę, 1 listopada, odbyły się dwa mecze - Iga Świątek rozbiła Madison Keys, a Jelena Rybakina bez większych problemów pokonała Amandę Anisimova (6:3, 6:1). Zanim jednak doszło do meczów, wszystkie panie wzięły udział w specjalnej sesji fotograficznej, gdzie zaprezentowały się w wieczorowych kreacjach. Potem jeszcze WTA pokazała filmik, na którym nasza zawodniczka z odsłoniętymi plecami wygląda jak gwiazda Hollywood. Odbyła się też specjalna konferencja prasowa, na której panie pojawiły się już w znacznie mniej eleganckich strojach. Uwagę zwracała przede wszystkim Iga Świątek, która przyszła na salę w krótkich obcisłych leginsach, eksponując swoje zgrabne nogi. 

Aryna Sabalenka w wygodnym dresie, a Amanda Anisimova odsłoniła niemal cały dół

Rywalki naszej tenisistki jednak także - na swój sposób - zadały szyku nieformalnym ubiorem. Promieniująca uśmiechem Aryna Sabalenka postawiła na wygodę w postaci markowego fioletowego dres, a Amanda Anisimova odsłoniła niemal cały dół. Amerykanka pokazała nogi jeszcze bardziej niż Iga Świątek. Coco Gauff natomiast ubrała luźne jeansy i obszerną zielono-białą bluzkę. Jeansy miała na sobie także Jelena Rybakina. Na górę natomiast odziała ciemną bluzę, prawdopodobnie polarową. Z kolei Jessica Pegula również zdecydowała się na jeansowy akcent w postaci kurki. Na nogach miała za to luźne białe spodnie. 

W galerii prezentujemy, jak najlepsze tenisistski świata wyglądały w nieformalnych strojach na konferencji przed WTA Finals

