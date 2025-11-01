Z samego rana 1 listopada do sieci wleciało unikalne nagranie! Iga Świątek z odsłoniętymi plecami jak gwiazda Hollywood

Iga Świątek skradła show. Potem pojawiło się nagranie

Iga Świątek nie pierwszy raz zadała szyku. Na nagraniu, które na Instagramie zamieściła WTA, możemy jednak zobaczyć naszą najlepszą tenisistkę w takim wydaniu, w jakim chyba jeszcze jej nie widzieliśmy. Filmik z Igą wpadł do sieci 1 listopada z samego rana, około 10 godzin przed pierwszym meczem Polki na WTA Finals 2025 ( jej rywalką jest Madison Keys). Dzień przed startem turnieju z kolei najlepsze tenisistki świata - zgodnie z tradycją - wzięły udział specjalnej sesji, prezentując się w wieczorowych strojach. strojach. Wszystkie zawodniczki prezentowały się niezwykle szykownie, ale to Iga Świątek skradła show. Polka pojawiła się w szpilkach i arabskiej sukni stworzonej na zamówienie. To jednak nie koniec niespodzianek. Już po sesji na wspomnianym nagraniu zobaczyliśmy dłuższy kadry z Igą. Wiedzieliśmy nie tylko piękną suknię, lecz także odsłonięte plecy naszej najlepszej tenisistki. Wszyscy są zgodni - Iga Świątek na filmiku wygląda jak prawdziwa gwiazda Hollywood.

Iga Świątek powiedziała to przed WTA Finals. Kluczowa deklaracja

Iga Świątek i jej rywalki na WTA Finals 2025

Inna sprawa, że Polka zawsze kapitalnie prezentuje się na różnych eventach okołotenisowych. Niedawno na przykład Iga Świątek zrobiła furorę w Wuhan, pokazując się w bardzo krótkiej sukience. Teraz jednak najważniejszy jest turniej WTA Finals. Przypomnijmy, że Polka w Turnieju Mistrzyń trafiła do grupy Sereny Williams. Jej rywalkami są Amanda Amanda Ansimova, Jelena Rybakina i Madison Keys. W drugiej grupie znalazły się: Do drugiej grupy trafiły: Aryna Sabalenka, Coco Gauff, Jessica Pegula i Jasmine Paolini. Rozrywki potrwają do 8 listopada. Dla Igi Świątek jest to piąty start w WTA Finals. W Turnieju Mistrzyń Polka debiutowała w 2021 roiku.

W galerii prezentujemy zdjęcia Igi Świątek, na których wygląda jak gwiazda Hollywood