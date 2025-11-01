Z samego rana 1 listopada do sieci wleciało unikalne nagranie! Iga Świątek z odsłoniętymi plecami jak gwiazda Hollywood

Piotr Lekszycki
2025-11-01 8:18

Iga Świątek rozpoczyna rywalizację w turnieju WTA Finals. Jeszcze przed pierwszym meczem nasza tenisistka stała się bohaterką niezwykłego filmiku, który udostępniła WTA. Z samego rana 1 listopada do sieci wleciało unikalne nagranie! Iga Świątek z odsłoniętymi plecami wygląda jak gwiazda Hollywood. W galerii prezentujemy screeny z filmiku.

Iga Świątek skradła show. Potem pojawiło się nagranie

Iga Świątek nie pierwszy raz zadała szyku. Na nagraniu, które na Instagramie zamieściła WTA, możemy jednak zobaczyć naszą najlepszą tenisistkę w takim wydaniu, w jakim chyba jeszcze jej nie widzieliśmy. Filmik z Igą wpadł do sieci 1 listopada z samego rana, około 10 godzin przed pierwszym meczem Polki na WTA Finals 2025 ( jej rywalką jest Madison Keys). Dzień przed startem turnieju z kolei najlepsze tenisistki świata - zgodnie z tradycją - wzięły udział specjalnej sesji, prezentując się w wieczorowych strojach. strojach. Wszystkie zawodniczki prezentowały się niezwykle szykownie, ale to Iga Świątek skradła show. Polka pojawiła się w szpilkach i arabskiej sukni stworzonej na zamówienie. To jednak nie koniec niespodzianek. Już po sesji na wspomnianym nagraniu zobaczyliśmy dłuższy kadry z Igą. Wiedzieliśmy nie tylko piękną suknię, lecz także odsłonięte plecy naszej najlepszej tenisistki. Wszyscy są zgodni - Iga Świątek na filmiku wygląda jak prawdziwa gwiazda Hollywood.

Iga Świątek powiedziała to przed WTA Finals. Kluczowa deklaracja

Iga Świątek i jej rywalki na WTA Finals 2025

Inna sprawa, że Polka zawsze kapitalnie prezentuje się na różnych eventach okołotenisowych. Niedawno na przykład Iga Świątek zrobiła furorę w Wuhan, pokazując się w bardzo krótkiej sukience. Teraz jednak najważniejszy jest turniej WTA Finals. Przypomnijmy, że Polka w Turnieju Mistrzyń  trafiła do grupy Sereny Williams. Jej rywalkami są Amanda Amanda Ansimova, Jelena Rybakina i Madison Keys. W drugiej grupie znalazły się: Do drugiej grupy trafiły: Aryna Sabalenka, Coco Gauff, Jessica Pegula i Jasmine Paolini. Rozrywki potrwają do 8 listopada. Dla Igi Świątek jest to piąty start w WTA Finals. W Turnieju Mistrzyń Polka debiutowała w 2021 roiku. 

