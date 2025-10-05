Iga Świątek w bardzo krótkiej sukience! Skradła show na imprezie w Wuhan!

Iga Świątek od kilku dni jest w Wuhan, gdzie rusza kolejny duży turniej rangi WTA 1000. Za Polką pierwsze treningi, w czasie których miała okazję zapoznać się z tamtejszymi kortami. Wuhan to prawdziwa twierdza Aryny Sabalenki, która triumfowała w trzech ostatnich edycjach tej imprezy. W tym turnieju wygrała w sumie 17 meczów z rzędu!

Za nami losowanie drabinki. Debiutująca w turnieju WTA w Wuhan Iga Świątek pierwszy mecz rozegra w 2. rundzie, a jej rywalką będzie Czeszka Marie Bouzkova (nr 52) lub Kolumbijka Camila Osorio (nr 83), z którą Polka wygrała tydzień temu w Pekinie (6:0 i krecz). Pierwszy mecz wiceliderka rankingu rozegra pewnie w środę. W Wuhan powalczą również Magda Linette i Magdalena Fręch, które rok temu - pod nieobecność zawieszonej Świątek - dotarły do ćwierćfinału tej imprezy. Linette w 1. rundzie zmierzy się z kwalifikantką, a Fręch trafiła na Weronikę Kudermietową.

Iga Świątek odwiedziła w Wuhan wyjątkowe miejsce! Robiła tam niesamowite rzeczy!

Iga Świątek w Wuhan zwiedzała już Muzeum Nauki i Technologii Architektury, gdzie miała okazję uczestniczyć w ciekawych interaktywnych zabawach, budując konstrukcje ze specjalnych klocków. Polska gwiazda to wielka fanka klocków LEGO, które lubi układać w wolnym czasie. Dlatego z zapałem wzięła się do budowania.

Iga Świątek nie dogoni Aryny Sabalenki w rankingu? W tym roku będzie bardzo trudno! [ANALIZA]

Iga Świątek wzięła też udział w tradycyjnej Imprezie Zawodniczek (Players Party). Mistrzyni Wimbledonu założyła krótką sukienkę. Do tego postawiła na sportowe obuwie. Wyglądała bardzo ładnie. Poniżej zdjęcia Igi Świątek z Players Party w Wuhan.

Kiedy gra Iga Świątek pierwszy mecz w WTA Wuhan?

Iga Świątek rywalizację w turnieju WTA w Wuhan zacznie w 2. rundzie, a jej rywalką będzie Czeszka Marie Bouzkowa lub Kolumbijka Camila Osorio. Polka pierwszy mecz rozegra pewnie w środę 8 października. W poniedziałek i we wtorek rozgrywane będą mecze 1. rundy. Transmisja TV z turnieju WTA w Wuhan na antenie Canal+ Sport 2.

QUIZ: Rozpoznasz te tenisistki? Tylko najlepsi zgarną komplet punktów! Pytanie 1 z 35 Tenisistka na tym zdjęciu to... Jelena Rybakina Wiktoria Azarenka Aryna Sabalenka Daria Kasatkina Następne pytanie