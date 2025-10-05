Iga Świątek odwiedziła w Wuhan wyjątkowe miejsce! Robiła tam niesamowite rzeczy!

Iga Świątek wybrała się w Wuhan do Muzeum Nauki i Technologii Architektury. Już sam budynek robi niesamowite wrażenie. Jest to pierwsze w Chinach muzeum poświęcone wyłącznie historii, nauce i technologii architektury. Otwarto je w 2020 roku w dzielnicy Optics Valley w Wuhan, stolicy prowincji Hubei. Muzeum ma powierzchnię około 30 000 m² i służy jako platforma do edukacji, wystaw i wymiany kulturalnej. Od otwarcia odwiedziło je ponad 530 000 osób.

Iga Świątek spędziła miło czas, zwiedzając muzeum. Uczestniczyła też w interaktywnych zabawach, budując ciekawe konstrukcje ze specjalnych klocków. Polska gwiazda to wielka fanka klocków LEGO, które lubi układać w wolnym czasie. Dlatego z zapałem wzięła się do budowania.

Tematyka Muzeum Nauki i Technologii Architektury w Wuhan obejmuje dziedzictwo chińskiej architektury (od 7000 lat historii) po nowoczesne innowacje, z naciskiem na filozofię, estetykę i technologię. Prezentuje ewolucję architektury chińskiej od neolitu po współczesność. W sali starożytnej architektury (1100 m²) można obejrzeć modele słynnych zabytków, jak Świątynia Foguang na górze Wutai, Drewniana Pagoda w Yingxian czy Sala Najwyższej Harmonii (Taihe Dian) z Zakazanego Miasta w Pekinie. To jak podróż przez Chiny w miniaturze! Muzeum ma immersyjne kina 360° i interaktywne symulacje, np. budowy mostów czy zrównoważonych budynków. Jedna z wystaw pokazuje, jak Wuhan zbudowało szpitale Huoshenshan i Leishenshan w 10 dni podczas pandemii COVID-19 – prawdziwy cud inżynierii!

Iga Świątek rywalizację w turnieju WTA w Wuhan zacznie w 2. rundzie, a jej rywalką będzie Czeszka Marie Bouzkowa lub Kolumbijka Camila Osorio. Polka pierwszy mecz rozegra pewnie w środę 8 października. W poniedziałek i we wtorek rozgrywane będą mecze 1. rundy. Transmisja TV z turnieju WTA w Wuhan na antenie Canal+ Sport 2.

