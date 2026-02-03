Iga Świątek sfilmowana na lotnisku! Wiemy, gdzie tak pędziła! [WIDEO]

Iga Świątek już na początku przyszłego tygodnia rozpocznie walkę w turnieju WTA 1000 w Dausze, więc zamiast po Australian Open wracać od razu do mroźnej Polski, wydłużyła swój pobyt na Antypodach. "Kilka dni blisko natury. Australio, naprawdę mnie zachwyciłaś!" - napisała do fanów, dzieląc się z nimi klimatycznymi zdjęciami.

Nasza mistrzyni w poprzednich latach zaraz po ostatnich meczach w Australian Open wracała do Europy. Po odpoczynku i treningach w zimnej Polce ruszała potem nad Zatokę Perską, aby walczyć w turniejach w Dausze i Dubaju. Długie podróże i zmiany klimatu w połączeniu ze zdradziecką pogodą w Katarze (w lutym wieczorami jest tam chłodno i bardzo wietrznie) skutkowały tym, że Iga w czasie rywalizacji na Bliskim Wschodzie była praktycznie co rok mocno przeziębiona.

Teraz terminarz WTA zmieniono. Przerwa między końcem Australian Open a początkiem turnieju w Katarze skurczyła się z dwóch do jednego tygodnia. Dlatego Iga Świątek po porażce z Jeleną Rybakiną (5:7, 1:6) w ćwierćfinale Szlema w Melbourne została dłużej na Antypodach.

"Miałem trochę czasu na relaks i refleksję nad ostatnimi tygodniami tutaj. Teraz czas wrócić na kort" - napisała na Instagramie, publikując zdjęcia z australijskiej plaży.

We wtorek na Tiktoku ukazało się wideo nakręcone na lotnisku w Australii przez lokalnego fotoreportera. Widać na nim, jak Iga Świątek rusza w podróż do Kataru. Polka wyraźnie śpieszyła się na samolot, ale chętnie przystała na prośbę jednego z fanów, który chciał zrobić sobie z polską gwiazdą pamiątkowe zdjęcie. Poniżej to wideo.

Kiedy gra Iga Świątek kolejny turniej WTA?

Turniej WTA w Dausze rozpocznie się 8 lutego, ale Iga Świątek pierwszy mecz zagra w 2. rundzie. Polka triumfowała w tej imprezie w latach 2022, 2023 i 2024, zgarniając złote sokoły - nagrody dla zwyciężczyni. Rok temu odpadła w półfinale po porażce 3:6, 1:6 z Jeleną Ostapenko. Tytułu bronić będzie Amanda Anisimova.

