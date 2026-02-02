Przepiękna Katarzyna Skowrońska w obskurnej wannie. Poleciały iskry! Takich zdjęć siatkarki jeszcze nie było

Katarzyna Skowrońska, była siatkarka, po rozwodzie zamieszkała we Włoszech, gdzie kupiła stary młyn z 1470 roku.

Skowrońska remontuje młyn własnymi siłami, nie stroniąc od ciężkiej pracy fizycznej.

Na zdjęciach w sieci zaprezentowała się podczas remontu obskurnej wanny, m.in. ze szlifierką w ręku.

Katarzyna Skowrońska to prawdziwa legenda polskiej siatkówki. Poza znakomitymi występami na parkiecie wyróżniała się (i nadal wyróżnia) zjawiskową urodą. W reprezentacji Polski rozegrała niemal 300 meczów, dwukrotnie zdobywając mistrzostwo Europy. W życiu prywatnym Katarzyna Skowrońska związana była z menedżerem Jakubem Dolatą. Para wzięła ślub w 2006 roku. 15 lat później siatkarka poinformowała o rozwodzie. Niedawno legendarna zawodniczka przeszła kolejną życiową rewolucję. Tym razem chodziło o miejsce zamieszkania. - Kawałek po kawałku przenoszę się do Italii, gdzie jest moje serce i okno na przyszłość - informowała w mediach społecznościowych. Katarzyna Skowrońska podjęła się wielkiego wyzwania - kupiła stary młyn zbudowany w 1470 roku, który przez ostatnie 30 lat stał niezamieszkały, i postanowiła go wyremontować.

Katarzyna Skowrońska remontuje obskurną wannę

Dlaczego Katarzyna Skowrońska zdecydowała się na osiedlenie w Italii? - Kupiłam dom we Włoszech. Wyjechałam jako młoda dziewczyna do Włoch na pierwszy zagraniczny kontrakt i Italia skradła moje serce. Od samego początku miałam takie przeczucia, że to jest moje miejsce na Ziemi. Pogodni ludzie, pyszne jedzenie, kultura. Ja się tam naprawdę fantastycznie czuję. (...) Poza tym nauczyłam się języka. Zdobyłam swoje mistrzostwa Włoch - argumentowała w rozmowie z "Dzień dobry TVN" legendarna zawodniczka, która do remontu podeszła z należytą powagą. Sama nie stroni od ciężkiej fizycznej roboty. Ostatnio pokazała, jak "walczy" z obskurną wanną. Katarzyna Skowrońska zapozowała i w środku wanny i stojąc obok niej z potężną szlifierką w ręku i w specjalistycznych okularach ochronnych.

Brutalna siła techniki się nie boi. Kilof zrobił robotę

- napisała pod zdjęciami, które prezentujemy w naszej galerii.