Wystający biust, sukienka minimini i rogi jak u diabła! Piekielna kreacja artystki na Gali Fame Awards 2025

Gala Fame Awards 2025 odbyła się w sobotę, 31 stycznia, wzbudzając emocje nie tylko nagrodami, ale przede wszystkim kreacjami pań.

Wiele uczestniczek gali eksponowało swoje piersi, m.in. Laluna, Maluba i Marta Linkiewicz.

Adrianna Boj, artystka tatuażu, wyróżniła się najbardziej, prezentując się w czarnej sukience mini z głębokim dekoltem, mocno odkrytym biustem i rogami, co dało jej wygląd "diabła".

Gala Fame Awards 2025. Wyszukane stroje i wystające piersi

Długo oczekiwana Gala Fame Awards 2025 odbyła się w sobotę, 31 stycznia. Podczas imprezy przyznano nagrody w 14. kategoriach (tu prezentujemy listę nominowanych). W centrum uwagi znalazł się Marcin Najman, który wygrał w kategoriach "Osobowość roku" i "Superlegenda FAME". Na galę "Cesarz" przyszedł wraz ze swoją żoną Julitą. Jednak to nie statuetki wzbudziły największe emocje, tylko wyszukane stroje pań, które pojawiły się na imprezie. Marta Linkiewicz w czarnej sukni prezentowała się jak prawdziwa dama, ale z fantazją. Spod jej kreacji bowiem wystawały piersi. Jeszcze bardziej swój biust wyeksponowała Laluna, która pojawiła się na Gali Fame Awards 2025 w obcisłym i prześwitującym kostiumie. Piersi dobrze było widać także u gwiazdy TVN Maluby i "Najlepszej polskiej dziennikarki" Moniki Laskowskiej. Niegrzecznych widoków zdecydowanie nie brakowało. Wszystkich jednak przyćmiła Adrianna Boj, była narzeczona freak-fightera Adriana Ciosa.

Gwiazda TVN z mężem fighterem na Gali Fame Awards 2025. Pokazała nowy nos i odsłoniła piersi!

Adrianna Boj w minimi z mocno odkrytym biustem i rogami jak u diabła na Gali Fame Awards 2025

Kobieta, która jest artystką tatuażu, postawiła na prawdziwie piekielną kreację, w dodatku niezbyt wiele zakrywającą. Adrianna Boj założyła mroczną czarną sukienkę mini (a w zasadzie minimini) z głębokim dekoltem. Jej mocno odkryty biust był bardzo widoczny. Sporo zakrywały za to ogromne buciory, który ciągnęły się aż za kolana. Wisienką na torcie były rogi, które sprawiły, że artystka wyglądała niczym diabeł. Jedno jest pewne: o kreacji Adrianny Boj jeszcze długo będzie głośno. Zdjęcia artystki i innych odważnie ubranych kobiet na Gali Fame Awards 2025 prezentujemy w naszej galerii.

Galeria: Gala Fame Awards 2025. Adrianna Boj i inne gwiazdy w odważnych kreacjach

Gala Fame Awards 2025 wyniki we wszystkich kategoriach:

Zawodnik roku: Alberto Simao

Zawodniczka roku: Sheeya

Walka roku: Dawid Załęcki vs. Michał Materla

Skończenie roku: Tuszol

Odkrycie roku: Bartosz Szachta

Redakcja roku: MMA - bądź na bieżąco

Osobowość roku: Marcin Najman

Zawodnik dekady: Amadeusz "Ferrari" Roślik

Zawodniczka dekady: Marta Linkiewicz

Skończenie dekady: Alan Kwieciński

Walka dekady: Polak vs. Ferrari

Odkrycie dekady: Natan Marcoń

Cytat dekady: Alan Kwieciński

SuperLegenda Superbetu: Marcin Najman