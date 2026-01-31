Linkiewicz jak prawdziwa dama, a prześwitująca Laluna eksponuje okazały biust! Panie rozpaliły gale Fame Awards 2025

Na gali Fame Awards 2025, przypominającej galę Oscarów dla świata freak-fightów, zawodnicy i celebryci prezentowali się w wieczorowych strojach.

Uwagę przykuwały kreacje pań, m.in. Marty Linkiewicz w eleganckiej czarnej sukience i Laluny w obcisłym stroju eksponującym biust.

Wśród gości znaleźli się również Monika Laskowska, Magdalena Lubacz-Rataj, Adrianna Boj oraz eleganccy panowie, tacy jak Marcin Najman, Wojciech Gola, Alan Kwieciński i Piotr Szeliga.

Gala Fame Awards 2025. Kategorie i nominacje

Gala Fame Awards 2025 to wydarzenie, na które czekał cały świat polskich freak-fightów. Tym razem nie była to gala, na której zawodnicy walczyli ze sobą. Wydarzenie raczej przypominało coś na kształt... gali Oscarów. Fighterzy - inaczej niż na walki czy konferencje - ubrali się w stroje wieczorowe i czekali na wyniki. Nagrody przyznawano w kategoriach: Zawodnik roku, Zawodniczka roku, Walka roku, Skończenie roku, Odkrycie roku, SuperLegenda Superbetu, Redakcja roku, Osobowość roku, Zawodnik dekady, Zawodniczka dekady, Skończenie dekady, Walka dekady, Odkrycie freakowe dekady i Cytat dekady (tu znajduje się lista nominowanych do nagród Fame Awards 2025). Poza emocjami związanymi z rozstrzygnięciami klasyfikacji, uwagę przykuwały kreacje, szczególnie pań. Wśród gości Gali Fame Awards 2025 znalazły się m.im. Marta Linkiewicz, Laluna, Monika Laskowska, Magdalena Lubacz-Rataj czy Adrianna Boj.

Wielka metamorfoza Marty Linkiewicz! Tak się zmieniła, gwiazda freak-fightów oszałamia nas pięknem!

Wystrzałowe Marta Linkiewicz i Laluna na Gali Fame Awards 2025

Niesamowite wrażenie zrobiła Marta Linkiewicz, która prezentowała się jak prawdziwa dama, Miała na sobie skromną, ale elegancką czarną sukienkę, spod której wystawał kawałek piersi. Do tego doszła gustowna czerwona torebka. Na inny styl postawiła Luluna, która ubrała obcisły strój, który eksponował jej obfity biust. Zarówno Marta Linkiewicz, jak i Laluna w swoich kreacjach wyglądały wystrzałowo. Szyku zadały też Monika Laskowska czy Magdalena Lubacz-Rataj. Na Gali Fame Awards 2025nie zabrakło także eleganckich panów. Wielu z nich przyszło z partnerkami, m.in. Marcin Najman, Wojciech Gola, Alan Kwieciński czy Piotr Szeliga. Niesamowite zdjęcia z gali "frikowych Oscarów, czyli Fame Awards 2025 prezentujemy w naszej galerii.

Denis Załęcki szukał awantury na FAME 29! Szalał pod klatką na walce ojca z Szachtą

Galeria: Linkiewicz, Laluna i inne kobiety na gali Fame Awards 2025