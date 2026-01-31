Akta Epsteina. Szokujące zdjęcia księcia Andrzeja!

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
PAP
PAP
2026-01-31 16:13

Przestępca seksualny Jeffrey Epstein zaproponował w 2010 r. ówczesnemu księciu Yorku Andrzejowi, że zapozna go z dwudziestokilkuletnią Rosjanką – wynika z dokumentów opublikowanych przez ministerstwo sprawiedliwości USA, na które powołuje się agencja AFP.

Andrew, Epstein

i

Autor: Steve Parsons/Pool Photo via AP; Jon Elswick/ Associated Press

W e-mailu z 12 sierpnia 2010 r. Epstein napisał do Andrzeja, że ma "przyjaciółkę, z którą (Andrzej - PAP) mógłby chcieć pójść na obiad" i która będzie w Londynie. W odpowiedzi były książę napisał, że byłby „zachwycony, gdyby mógł się z nią spotkać”. Poprosił o dodatkowe informacje o kobiecie i przekazanie jej kontaktu do niego. Epstein poinformował go wtedy, że kobieta ma 26 lat, pochodzi z Rosji; określił ją jako piękną i godną zaufania. Dodał, że przekazał jej adres e-mail Andrzeja. 

Z dokumentów nie wynika, czy były książę spotkał się z Rosjanką. Ujawniają one natomiast, że zaprosił potem Epsteina do Pałacu Buckingham. Epstein skontaktował się też z Andrzejem podczas pobytu w Londynie 27 października 2010 r. Zapytał go, o której godzinie chciałby się z nim zobaczyć, i dodał: „Będziemy musieli porozmawiać na osobności”.

Według BBC w najnowszej partii dokumentów Departamentu Sprawiedliwości USA dotyczących Jeffreya Epsteina pojawiły się zdjęcia, na których ma być widoczny były książę Andrzej klęczący nad leżącą na ziemi, ubraną kobietą. W dwóch ujęciach ma dotykać jej brzucha, a na innym patrzeć prosto w obiektyw.

Z powodu swych związków z Epsteinem Andrzej Mountbatten-Windsor został w zeszłym roku pozbawiony tytułu księcia i musiał opuścił Pałac Buckingham

