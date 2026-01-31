Akta Epsteina. Szokujące zdjęcia księcia Andrzeja!

W e-mailu z 12 sierpnia 2010 r. Epstein napisał do Andrzeja, że ma "przyjaciółkę, z którą (Andrzej - PAP) mógłby chcieć pójść na obiad" i która będzie w Londynie. W odpowiedzi były książę napisał, że byłby „zachwycony, gdyby mógł się z nią spotkać”. Poprosił o dodatkowe informacje o kobiecie i przekazanie jej kontaktu do niego. Epstein poinformował go wtedy, że kobieta ma 26 lat, pochodzi z Rosji; określił ją jako piękną i godną zaufania. Dodał, że przekazał jej adres e-mail Andrzeja.

Z dokumentów nie wynika, czy były książę spotkał się z Rosjanką. Ujawniają one natomiast, że zaprosił potem Epsteina do Pałacu Buckingham. Epstein skontaktował się też z Andrzejem podczas pobytu w Londynie 27 października 2010 r. Zapytał go, o której godzinie chciałby się z nim zobaczyć, i dodał: „Będziemy musieli porozmawiać na osobności”.

Andrew Mountbatten-Windsor appears to be crouching over woman in creepy photos from DOJ’s latest Epstein files dump https://t.co/DjgKNj1twO pic.twitter.com/uwYSVR5YrH— New York Post (@nypost) January 31, 2026

Według BBC w najnowszej partii dokumentów Departamentu Sprawiedliwości USA dotyczących Jeffreya Epsteina pojawiły się zdjęcia, na których ma być widoczny były książę Andrzej klęczący nad leżącą na ziemi, ubraną kobietą. W dwóch ujęciach ma dotykać jej brzucha, a na innym patrzeć prosto w obiektyw.

Z powodu swych związków z Epsteinem Andrzej Mountbatten-Windsor został w zeszłym roku pozbawiony tytułu księcia i musiał opuścił Pałac Buckingham