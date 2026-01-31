Jak poinformował agencję Reutera Lumumba Kambere Muyisa, rzecznik mianowanego przez rebeliantów gubernatora prowincji, ziemia osunęła się w czasie pory deszczowej, gdy była mocno nasiąknięta wodą.

− Ponad 200 osób padło ofiarą tego osuwiska, w tym górnicy, dzieci i kobiety z targowiska. Niektóre osoby zostały uratowane w ostatniej chwili i mają poważne obrażenia − powiedział Muyisa. Dodał, że około 20 rannych trafiło do pobliskich placówek medycznych.

Do katastrofy doszło, gdy ziemia runęła do ogromnej rozpadliny blokującej wejście do kopalni.

− Jesteśmy w porze deszczowej. Grunt jest kruchy. To ziemia ustąpiła, gdy ofiary znajdowały się w dole − wyjaśnił rzecznik. Według relacji lokalnych górników, część osób może nadal znajdować się pod ziemią.

− Padało, potem doszło do osuwiska, które porwało ludzi. Niektórzy zostali pogrzebani żywcem, inni wciąż są uwięzieni w szybach − powiedział AFP Franck Bolingo, pracujący w Rubaya.

Gubernator prowincji Kiwu Północne mianowany przez M23, Eraston Bahati Musanga, potwierdził, że „wydobyto już część ciał”, nie podając jednak dokładnych liczb. Doradca gubernatora przekazał Reutersowi, że liczba zabitych przekracza 200, ale AFP zaznaczyła, że do piątku wieczorem nie udało się potwierdzić tych danych z niezależnych źródeł.

Kopalnia Rubaya dostarcza około 15 proc. światowego koltanu, z którego wytwarza się tantal − żaroodporny metal wykorzystywany m.in. w telefonach komórkowych, komputerach, elementach lotniczych i turbinach gazowych.

Wydobycie odbywa się tam ręcznie, za kilka dolarów dziennie. Organizacje praw człowieka od dawna alarmowały o warunkach panujących w kopalni. ONZ oskarża rebeliantów M23 o grabież zasobów Rubaya w celu finansowania działań zbrojnych, czemu Rwanda zaprzecza. Mimo ogromnego bogactwa mineralnego kraju, ponad 70 proc. mieszkańców DRK żyje za mniej niż 2,15 dolara dziennie.

Źródło: Al Jazeera

DRC 🇨🇩 📍The Governor of North Kivu under the AFC–M23, H.E. Bahati Musanga Erasto, paid a visit to residents affected by the landslide at the Rubaya mining site in Masisi territory.The provincial authority was accompanied by several members of his cabinet. pic.twitter.com/O5VnyeS6UJ— Kivu Info/24 (@Kivuinfo24) January 30, 2026

