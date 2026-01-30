Uwierzyła, że kocha ją gwiazdor, straciła fortunę. I tak cztery razy!

44-letnia Brytyjka dała się nabrać aż czterem oszustom podającym się za gwiazdorów. Oddała im serce i wszystkie pieniądze

Miłość zupełnie omamiła 44-letnią Brytyjkę! Niejaka Jennifer Barton padła ofiarą aż czterech różnych oszustów. Wszyscy - a może to był jeden naciągacz lub dwóch? - podawali się kolejno za aktorów Alexandra Ludwiga i Charliego Hunnama, a także za członka zespołu Westlife Nickego Byrne’a oraz amerykańskiego piosenkarza country Michaela Raya. Dziwnym trafem wszyscy ci panowie, mimo swojej sławy, prosili o pieniądze. I niestety je dostawali. Dziś kobieta ku przestrodze opowiada innym swoją historię na łamach "Daily Mail". Kontakt z naciągaczami za każdym razem zaczynał się niewinnie – od wiadomości na Instagramie lub Facebooku. Oszuści twierdzili, że są znanymi osobami, a rozmowę szybko przenosili na Telegram, „bo jest bardziej prywatny”. Prawdopodobnie chodziło o większe trudności w namierzeniu ich. Początkowo dominował flirt i codzienne rozmowy. Później pojawiały się dramatyczne historie. "Jedni mówili, że są w trakcie trudnego rozwodu i nie mają dostępu do pieniędzy. Inni, że zostali aresztowani, okradzeni albo zerwali kontrakt. Zawsze był jakiś nagły problem" – relacjonowała Barton. W ciągu kilku tygodni padała prośba o pomoc finansową. Najpierw kilka tysięcy funtów, potem coraz więcej. W jednym przypadku oszust przekonał ją, że potrzebuje pieniędzy, by… zdemaskować innego oszusta.

ZOBACZ TEŻ: Fałszywy Brad Pitt okradał kobiety! Prawdziwy gwiazdor zabiera głos

"Jest w tym coś uzależniającego. Kiedy ktoś okazuje ci uwagę, nawet jeśli to oszust, zaczynasz tego potrzebować"

Czy Barton nie miała ani cienia wątpliwości w kwestii szczerości uczuć i tożsamości swoich licznych rozmówców? Jak opowiada, w sieci widziała zdjęcia rzekomo zakochanego w niej aktora z żoną, ale słyszała, by „nie wierzyć mediom społecznościowym”. "Jest w tym coś uzależniającego. Kiedy ktoś okazuje ci uwagę, nawet jeśli to oszust, zaczynasz tego potrzebować" – mówiła szczerze. W ciągu pierwszego roku wysłała jednemu z naciągaczy około 12 tys. funtów – częściowo w gotówce, częściowo w bitcoinach. Kolejne oszustwo kosztowało ją ponad 100 tys. funtów. Kulminacją był kontakt z osobą podszywającą się pod Michaela Raya. Ten przekonał ją, że prowadzi działalność charytatywną, która pomoże jej „stanąć na nogi”, jeśli najpierw przeleje mu pieniądze. Obiecywał 140 tys. funtów wsparcia. W rzeczywistości doprowadził do całkowitego wyczyszczenia jej kont. Wcześniej pod presją Barton sprzedała dom i samochód. Otrzymała około 111 tys. funtów. Niemal cała kwota trafiła do oszusta. "Zapewniał mnie, że wszystko idzie zgodnie z planem i że będę mogła kupić nowy dom" – mówiła. Prawdę zrozumiała dopiero przed świętami Bożego Narodzenia, gdy „partner” po raz kolejny odmówił spotkania w realnym świecie. Dziś Brytyjka nie ma złamanego grosza i oczekuje na pomoc mieszkaniową. Jej sprawą zajmuje się policja z Londynu.

Sonda Czy spotkałeś się kiedyś z próbą oszustwa przez telefon lub internet? Tak. Nie.

🇬🇧 A mother of two has been left homeless after sending over £250,000 to romance scammers who posed as Hollywood heartthrobs and pop stars.Jennifer Barton, 44, fell for impersonators who told her they "loved her" while posing as actors Alexander Ludwig and Charlie Hunnam, as… pic.twitter.com/W16EJWnezu— Europa.com (@europa) January 29, 2026

QUIZ na prima aprilis! Prawda czy żart? Zobacz, czy dasz się nabrać! Pytanie 1 z 10 Sławny pisarz Oscar Wilde miał w domu homara i wyprowadzał go na spacery na smyczy Prawda Fałsz Następne pytanie