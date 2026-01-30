Pozwali klinikę leczenia niepłodności. Gdy zobaczysz zdjęcie, zrozumiesz powód

Rodzice z Florydy pozywają klinikę in vitro. Kobieta urodziła cudze dziecko. Rodzice biali, córka czarna

Szokująca historia ze Stanów Zjednoczonych! Jak podaje News6, Tiffany Score i Steven Mills od lat starali się o dziecko. Około pięć lat temu zdecydowali się na zapłodnienie in vitro. Jak wiadomo, w ramach tej procedury komórki jajowe kobiety i plemniki mężczyzny są łączone sztucznie w laboratorium, poza organizmem, a powstałe zarodki zamrażane do momentu implantacji, czyli wszczepienia do macicy. W kwietniu ubiegłego roku jeden z takich zarodków został wszczepiony Tiffany Score. Ciąża przebiegała prawidłowo, a dziewięć miesięcy później para powitała na świecie córeczkę. Radość szybko ustąpiła jednak miejsca kompletnemu szokowi. Oboje rodzice są biali, tymczasem dziecko okazało się... czarne. Para dla porządku zleciła badania genetyczne. Wynik był jednoznaczny: dziecko nie jest biologicznie spokrewnione ani z matką, ani z ojcem. Oznacza to, że do macicy Tiffany wszczepiono zarodek pochodzący od innych rodziców.

Para obawia się, że jeden z trzech ich własnych zarodków mógł zostać wszczepiony innej pacjentce

22 stycznia para złożyła pozew przeciwko IVF Life oraz dr. Miltonowi McNicholowi, który kieruje kliniką. Jak podkreślają, przed podjęciem kroków prawnych wielokrotnie próbowali skontaktować się z placówką, jednak bezskutecznie. Jednocześnie para obawia się, że jeden z trzech ich własnych zarodków przechowywanych w klinice mógł zostać wszczepiony innej pacjentce, a ich biologiczne dziecko mogło trafić do obcej rodziny. W pozwie domagają się więc pełnego rozliczenia losu pozostałych embrionów oraz ujawnienia informacji wszystkim pacjentom, którzy mieli zamrożone zarodki w klinice w roku poprzedzającym poród Score. W oświadczeniu dla News6 rodzice podkreślili, że mimo braku biologicznego pokrewieństwa kochają dziewczynkę i chcą ją wychować. Jednocześnie przyznają, że mają moralny obowiązek odnaleźć jej biologicznych rodziców, bo to leży w najlepszym interesie dziecka. Sprawa trafiła już do sądu. Sędzia nakazał placówce przedstawienie do końca tygodnia szczegółowego planu rozwiązania sytuacji.

NEW: Florida couple sues fertility clinic after embryo mix-up leads to birth of child who is not biologically theirsSteven Mills and Tiffany Score fear at least one of their embryos, created in 2020 and frozen at a fertility clinic, was mistakenly implanted in another woman… pic.twitter.com/PtKUFFEr1G— Unlimited L's (@unlimited_ls) January 30, 2026

Sonda Czy leczenie metodą in vitro powinno być finansowane z budżetu państwa? Tak Nie

QUIZ. Co znaczą te angielskie słowa? Szybki test językowy Pytanie 1 z 10 Parsley to... burak szczypiorek pietruszka Następne pytanie