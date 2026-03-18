Obywatel kraju NATO stracony w Iranie! "Został skazany na śmierć"

Obywatel Szwecji został stracony w Iranie po aresztowaniu i skazaniu za rzekome szpiegostwo, co wywołało zaniepokojenie w Szwecji.

Szwedzkie MSZ wezwało ambasadora Iranu, kwestionując proces prawny i podkreślając wątpliwości związane z egzekucją.

W więzieniu w Iranie wciąż przebywa irańsko-szwedzki naukowiec. Czy ta egzekucja zaostrzy stosunki dyplomatyczne między krajami?

Obywatel Szwecji stracony w Iranie

Wstrząsające doniesienia ze Szwecji. Ministerstwo spraw zagranicznych tego kraju przekazało, że w środę, 18 marca, w Iranie został stracony szwedzki obywatel. "Z niepokojem przyjęłam informację o straceniu obywatela Szwecji w Iranie" – napisała w oświadczeniu Maria Malmer Stenergard. Szefowa dyplomacji zapewniła, że resort podejmował w tej sprawie stosowne działania konsularne.

HRANA, irańska emigracyjna organizacja walcząca o prawa człowieka, przekazała, że mężczyzna został aresztowany podczas wojny 12-dniowej w 2025 r., a następnie skazany na karę śmierci za rzekome szpiegostwo na rzecz Izraela. Posiadał podwójne obywatelstwo, legitymował się szwedzkim paszportem, który miał od 2019 roku. Jego dane nie zostały ujawnione.

Ambasador Iranu wezwany do szwedzkiego MSZ

"Szwedzki resort dyplomacji ocenił, że proces prawny, który doprowadził do skazania i egzekucji Szweda, budzi wątpliwości" - podaje PAP. Z tego powodu zdecydowano o wezwaniu ambasadora Iranu do MSZ w Sztokholmie. W więzieniu w Iranie przebywa jeszcze także irańsko-szwedzki naukowiec z Instytutu Karolinska Ahmadreza Djalali, zatrzymany w Iranie w 2016 r., a następnie aresztowany i w 2017 r. skazany na karę śmierci za rzekomą współpracę z obcym wywiadem. Kara nie została dotychczas wykonana.

PAP przypomina, że w 2024 r. Szwecja i Iran przeprowadziły wymianę więźniów. Rząd Szwecji uwolnił byłego irańskiego urzędnika, skazanego w Sztokholmie za udział w masowej egzekucji w latach 80. XX wieku, natomiast Iran wypuścił dwóch przetrzymywanych w tym kraju Szwedów. Jednym z nich był unijny urzędnik, zatrzymany pod zarzutem szpiegostwa w Iranie podczas prywatnej wizyty.

