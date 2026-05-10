Straszne plotki z rodziny królewskiej! Rozwód wisi w powietrzu?!

Księżniczka Beatrice przeżywa dramat. Brytyjskie media piszą o problemach w małżeństwie

Brytyjskie tabloidy i portale plotkarskie od kilku tygodni rozpisują się o sytuacji księżniczki Beatrice. Według medialnych doniesień córka byłego księcia Andrzeja ma przechodzić bardzo trudny okres. Wkrótce po tym,jak skandal z udziałem jej ojca wybuchł z nową siłą, pojawiły się plotki o kryzysie w małżeństwie z Edoardo Mapellim Mozzim. Część mediów twierdzi, że para coraz więcej czasu spędza osobno. On wyjechał za granicę, prawdopodobnie do Stanów Zjednoczonych, rzekomo z powodu pracy. Matka Beatrice, Sarah Ferguson, zapadła się pod ziemię, były książę Andrzej siedzi odizolowany w skromnym domu w Sandringham.

Chce tylko chronić dzieci przed mediami czy schowała się przed światem sama?

Nie ma jednak żadnego oficjalnego potwierdzenia tych informacji. Inne media podkreślają, że para nadal pokazuje się razem publicznie i próbuje ignorować plotki o rozstaniu. Według zagranicznych mediów Beatrice bardzo przeżywa całą sytuację. Pojawiają się nawet informacje, że coraz bardziej wycofuje się z życia publicznego i ogranicza kontakty towarzyskie. Niektóre źródła twierdzą, że chce przede wszystkim chronić swoje dzieci przed medialnym zamieszaniem. W ostatnich tygodniach księżniczka rzadko pojawiała się publicznie. Dopiero kilka dni temu sfotografowano ją w Londynie po niemal miesiącu nieobecności. W tym samym czasie jej siostra, księżniczka Eugenie, ogłosiła, że spodziewa się trzeciego dziecka.

Media zauważają jednak, że siostry coraz częściej prowadzą osobne życia. Eugenie mieszka częściowo w Portugalii, gdzie pracuje jej mąż Jack Brooksbank. Beatrice od lat stara się funkcjonować bardziej jak osoba prywatna niż aktywna członkini rodziny królewskiej. Pracuje zawodowo, zajmuje się działalnością charytatywną i wychowuje dwie córki.Mimo to zainteresowanie jej życiem nie słabnie. Każde nowe zdjęcie czy brak publicznych wystąpień od razu wywołują kolejne spekulacje w brytyjskich mediach. Na razie sama księżniczka nie komentuje plotek o problemach rodzinnych i kryzysie w małżeństwie.

