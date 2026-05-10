Monika Richardson na finale "Tańca z Gwiazdami" dosłownie błyszczała! Prześwitująca koszula i... brudne buty?!

Na finał "Tańca z Gwiazdami" Monika Richardson wybrała total look w czerni. Dziennikarka postawiła na transparentną koszulę z cekinami i szerokie spodnie. Zamysł był jasny: połysk, luz, scena. W praktyce jednak stylizacja wyglądała nieco chaotycznie - jakby poszczególne elementy pochodziły z różnych szaf i nie do końca zdążyły się poznać przed wyjściem na ściankę. Cekinowa bluzka walczyła o uwagę z połyskującymi spodniami, zamiast z nimi współgrać.

Niebieskie okulary ratują sytuację

Paradoksalnie najlepiej wypadł dodatek, który mógłby się wydawać ryzykowny - duże, kwadratowe okulary w niebieskiej oprawie. To one nadały całości wyrazisty punkt i uratowały look przed zupełną szarzyzną. Gdyby reszta stylizacji była równie przemyślana, byłoby znacznie lepiej.

Monika Richardson w sportowych butach na ściance

Największym znakiem zapytania były buty Moniki Richardson. Białe, płaskie i wyglądające na lekko przybrudzone sneakersy do cekinowej kreacji na finał jednego z największych show w polskiej telewizji - to odważna decyzja. Może chodziło o wygodę, może o luz, a może o przekaz "nie przejmuję się konwenansami". Efekt? Stylizacja, która zamiast zaskoczyć pozytywnie, budzi mieszane odczucia.

Monika pozowała na czerwonym dywanie

Monika Richardson pozowała na czerwonym dywanie. Przez moment na ściance towarzyszył jej Aleksander Sikora, który postawił na klasyczny czarny garnitur i koszulę w prążki. Na jego tle dziennikarka wyglądała jakby finał był dla niej raczej luźnym wyjściem niż wieczorową galą.

Finał "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" zgromadził wielu znanych gości. Monika Richardson z pewnością się wyróżniła - choć niekoniecznie w sposób, o jaki chodziło.

