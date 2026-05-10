Alicja Szemplińska na turkusowym dywanie Eurowizji 2026. Reprezentantka Polski olśniła w Wiedniu

Eurowizja 2026 w Wiedniu zainaugurowana

W niedzielę 10 maja plac przed wiedeńskim ratuszem stał się areną uroczystej ceremonii otwarcia Eurowizji 2026. To właśnie tam artyści prezentowali swoje wymyślne stroje i udzielali pierwszych wywiadów zgromadzonym dziennikarzom. Wydarzenie miało niezwykle widowiskowy charakter, a zainaugurował je koncert orkiestry symfonicznej. Pomiędzy rozmowami z poszczególnymi delegacjami wybrzmiewały instrumentalne aranżacje największych austriackich oraz eurowizyjnych przebojów. Warto zaznaczyć, że w przeciwieństwie do dwóch ubiegłych edycji, tym razem obyło się bez napięć. Chociaż na turkusowym dywanie zameldował się reprezentant Izraela, imprezy nie zakłóciły żadne propalestyńskie protesty. Na inauguracji w stolicy Austrii pojawiła się również Alicja Szemplińska, której przed obiektywami aparatów towarzyszyła grupa tancerzy.

Alicja Szemplińska przed wyjazdem na Eurowizję 2026

Stylizacja Alicji Szemplińskiej na turkusowym dywanie

Nasza reprezentantka zdecydowała się na bardzo nowoczesny, a zarazem minimalistyczny wizerunek. Na tę wyjątkową okazję Alicja Szemplińska założyła prostą, białą suknię. Kreację uszyto z lekko transparentnej tkaniny, którą urozmaicono poziomymi paskami. Piosenkarka zrezygnowała z krzykliwych dodatków, stawiając na delikatne fale na rozpuszczonych włosach oraz subtelny, naturalny makijaż, czym zaskarbiła sobie uwagę zgromadzonych fanów i fotoreporterów. U jej boku kroczyli tancerze wspierający ją na scenie: Włodek Kołobycz, Oskar Borkowski, Stefano Silvino oraz Krystian Rzymkiewicz. Mężczyźni zaprezentowali się w swobodnych, czarnych garniturach, a charakteru dodawał im delikatny, sceniczny makijaż. Za wizualną oprawę polskiej ekipy odpowiadał stylista Dominik Więcek.

Kiedy i gdzie odbędzie się Eurowizja 2026?

Zmagania w ramach 70. jubileuszowej edycji Konkursu Piosenki Eurowizji zagoszczą w hali Wiener Stadthalle w Wiedniu. Półfinałowe koncerty zaplanowano na 12 i 14 maja 2026 roku, natomiast triumfatora całego wydarzenia poznamy podczas wielkiego finału 16 maja. Austria otrzymała prawo do organizacji imprezy po ubiegłorocznym zwycięstwie JJ, który podbił serca widzów utworem „Wasted Love”. Ze względu na bojkot związany z obecnością Izraela w stawce, z rywalizacji wycofało się aż pięć państw. W efekcie na wiedeńskiej scenie zobaczymy przedstawicieli 35 krajów, co czyni tegoroczne wydarzenie najmniejszym objętościowo konkursem od 2003 roku.