Izrael złamał regulamin Eurowizji 2026. Europejska Unia Nadawców wydała pilne ostrzeżenie

Izrael złamał zasady Konkursu Piosenki Eurowizji

Europejska Unia Nadawców błyskawicznie odpowiedziała na przewinienie izraelskiej stacji telewizyjnej KAN. Zaktualizowane zasady Eurowizji kategorycznie zabraniają zachęcania do głosowania oraz promowania uczestników w sytuacji, gdy takie akcje sponsorują rządy lub zewnętrzne podmioty. Surowo zakazano również instruowania widzów o dokładnej liczbie punktów do przekazania na konkretny utwór. Tymczasem 8 maja do sieci trafiły wielojęzyczne nagrania, na których izraelski artysta namawia do przyznania mu dziesięciu głosów podczas pierwszego koncertu półfinałowego. Zaledwie dzień później zarządcy imprezy opublikowali formalną notę dotyczącą naruszenia regulaminu.

Oficjalny komunikat Europejskiej Unii Nadawców w sprawie Izraela

W odpowiedzi na bezprawne materiały wideo opublikowane w przestrzeni internetowej władze konkursu podjęły natychmiastowe i stanowcze kroki. Przedstawiciele stacji KAN otrzymali oficjalne pismo ostrzegawcze.

W piątek 8 maja zwrócono naszą uwagę na fakt, że artysta reprezentujący KAN opublikował i rozpowszechnił filmy zawierające widoczną na ekranie instrukcję "zagłosuj 10 razy na Izrael". W ciągu 20 minut skontaktowaliśmy się z delegacją Izraela, prosząc o natychmiastowe zaprzestanie dalszego rozpowszechniania tych filmów oraz usunięcie ich ze wszystkich platform, na których zostały opublikowane. Natychmiast podjęto w tym celu odpowiednie działania - informuje Martin Green, dyrektor Konkursu Piosenki Eurowizji.

Zasady dotyczące głosowania w Konkursie Piosenki Eurowizji, obejmujące kwestie promocji, mają przede wszystkim na celu zniechęcanie do szeroko zakrojonych, finansowanych kampanii prowadzonych przez podmioty trzecie, i jesteśmy przekonani, że ten materiał wideo nie był częścią takiej kampanii. Jednak bezpośrednie nawoływanie do oddania 10 głosów na jednego artystę lub utwór również nie jest zgodne z naszymi zasadami ani z duchem konkursu. [...] Wystosowaliśmy do KAN formalny list ostrzegawczy i będziemy nadal uważnie monitorować wszelkie działania promocyjne oraz podejmować odpowiednie kroki tam, gdzie będzie to konieczne - dodaje przedstawiciel EBU.

Kiedy i gdzie odbędzie się finał Eurowizji 2026?

Siedemdziesiąta odsłona europejskiego plebiscytu muzycznego zagości w wiedeńskiej hali Wiener Stadthalle. Półfinały zaplanowano na dwunastego oraz czternastego maja, a triumfatora imprezy poznamy w wielkim finale szesnastego maja. Prawo do organizacji imprezy przypadło Austrii dzięki ubiegłorocznemu zwycięstwu wokalisty JJ z utworem „Wasted Love”. Będzie to najskromniejsze widowisko od dwóch dekad, gdyż wystąpią delegacje zaledwie trzydziestu pięciu państw. Aż pięciu europejskich nadawców zbojkotowało rywalizację ze względu na dopuszczenie do udziału w widowisku reprezentacji Izraela.