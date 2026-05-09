Billie Eilish po raz pierwszy na czerwonym dywanie z ukochanym. Fani są zachwyceni

Billie Eilish i jej nowy partner

Znana piosenkarka postanowiła zaprezentować swojego partnera fotoreporterom na czerwonym dywanie. Piosenkarka ma za sobą niezwykle udany czas związany z promowaniem płyty "Hit Me Hard and Soft", a ostatecznym finałem tego etapu kariery jest debiutujący w kinach na całym globie, w tym także w Polsce, obraz "Hit Me Hard and Soft: The Tour (Live in 3D)". W środę, 6 maja, w Los Angeles zorganizowano uroczystą premierę tego widowiska, gdzie pojawiła się główna bohaterka wraz z zaproszonymi gośćmi. Ogromne zainteresowanie obiektywów wzbudził obecny u jej boku Nat Wolff. Wykonawczyni hitów zdecydowała się na wspólne pozowanie na ściance po raz pierwszy, a zakochani nie odrywali od siebie wzroku.

Kim jest wybranek Billie Eilish?

Amerykańska gwiazda i jej chłopak tworzą romantyczną relację od blisko roku, choć ich pierwsze spotkanie miało miejsce znacznie wcześniej, bo według doniesień zza oceanu już trzy lata temu. Pierwsze spekulacje o ich romansie zaczęły krążyć w mediach w marcu 2025 roku, po tym, jak przyłapano ich oboje na imprezie iHeart Music Awards. Ostateczne potwierdzenie zażyłości nastąpiło jednak po opublikowaniu zdjęć przez paparazzich, którzy uwiecznili artystów namiętnie całujących się na jednym z balkonów.

Nat Wolff i Billie Eilish debiutują w blasku fleszy

Podczas oficjalnego otwarcia kinowego widowiska Billie Eilish oraz jej chłopak zachowywali nieco więcej dystansu przed kamerami. Mimo to para z wyraźnym entuzjazmem stawała przed aparatami, delikatnie się przytulając i posyłając szczere uśmiechy do zgromadzonych na miejscu przedstawicieli prasy. Kadry dokumentujące to wyjątkowe wyjście można obejrzeć w dołączonej pod artykułem galerii, aby samemu ocenić, jak zakochani prezentują się u swojego boku.

Szczegóły filmu koncertowego Billie Eilish

Kinowe dzieło zostało wspólnie wyreżyserowane przez samą wokalistkę oraz laureata nagrody Akademii Filmowej, Jamesa Camerona, znanego z takich hitów jak "Avatar" czy "Titanic". Produkcja ma za zadanie przenieść energię jej scenicznych występów do kin, dając fanom innowacyjne i niesamowicie wciągające doświadczenie wizualne na bardzo dużym ekranie.

