Atak na gwiazdę kadry! Nożownik w rezydencji Jana Bednarka

Julita Buczek
2026-05-09 11:52

Rodzina Jana Bednarka przeżyła dramatyczne chwile w swoim domu w Porto. W trakcie włamania do rezydencji piłkarza FC Porto doszło do niebezpiecznej konfrontacji z uzbrojonym sprawcą. Napastnik groził domownikom nożem i zabrał kosztowności warte setki tysięcy złotych. Choć nikt nie został fizycznie ranny, cała sytuacja wywołała ogromny wstrząs.

Do zdarzenia, które portugalskie media opisują jako wyjątkowo brutalne, miało dojść w piątkowy wieczór w jednej z dzielnic Porto. Jan Bednarek, reprezentant Polski i zawodnik FC Porto, wraz z rodziną wrócił do swojej willi około godziny 21:30. To właśnie wtedy domownicy odkryli, że w środku znajduje się intruz. Sytuacja szybko wymknęła się spod kontroli, a zwykły powrót do domu zamienił się w koszmar.

Przerażający wieczór w Porto! Bednarek i bliscy w rękach włamywacza

Według ustaleń portalu Record.pt, włamywacz był przygotowany na konfrontację. Gdy tylko został zauważony, miał natychmiast sięgnąć po nóż i zacząć grozić mieszkańcom domu. W rezydencji znajdowała się cała rodzina piłkarza, która znalazła się w realnym zagrożeniu. Napastnik działał szybko i zdecydowanie, przeszukując pomieszczenia i zabierając wartościowe przedmioty.

Łupem sprawcy padły kosztowności, których łączną wartość oszacowano na około 150 tysięcy euro, czyli blisko 650 tysięcy złotych. Po dokonaniu kradzieży mężczyzna uciekł z miejsca zdarzenia. Na miejsce wezwano służby, a portugalska policja rozpoczęła działania mające na celu ustalenie i schwytanie sprawcy.

Co istotne, mimo ogromnego stresu i zagrożenia, nikt z domowników nie odniósł obrażeń fizycznych. Całe zdarzenie pozostawiło jednak silne piętno psychiczne. Sam Bednarek, mimo dramatycznych okoliczności, zdecydował się pozostać w domu jeszcze tej samej nocy.

Cała sytuacja nabiera jeszcze bardziej zaskakującego wymiaru, gdy spojrzy się na wcześniejsze godziny tego dnia. Kilka godzin przed napadem żona piłkarza publikowała w mediach społecznościowych nagrania z rodzinnego wyjścia na wystawę sztuki współczesnej w Porto. Nic nie wskazywało, że spokojny wieczór zakończy się tak niebezpiecznym incydentem.

