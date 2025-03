Córka „ojca Mateusza” z NARZECZONĄ na scenie talent show! Wywołały pierwsza kłótnię w jury MBTM

Kim są Eva i Shandy?

Ewa Żmijewska od lat rozwija swoją muzyczną pasję, a jej występy cieszą się coraz większą popularnością. Jej narzeczona, Shandy Casper, to utalentowana wokalistka, która wspólnie z Ewą tworzy niepowtarzalny muzyczny projekt. Ich wspólna działalność artystyczna nie tylko przyciąga fanów, ale także przełamuje stereotypy i promuje otwartość w świecie muzyki. Kobiety poznały się w czasie studiów muzycznych w Los Angeles. Najpierw połączyła ich przyjaźń i muzyczna pasja, zaraz za nimi podążała miłość. Z tymi wartościami wychodzą do świata.

Ewa jest wokalistką i gitarzystką. Shandy pochodzi z Karaibów, a w jej żyłach wprost płynie rytm. Ona również śpiewa oraz gra na perkusji. Obie odebrały znakomite muzyczne wykształcenie w Los Angeles Collage of Music. Następnie Shandy kontynuowała naukę w tej samej uczelni, a Ewa zdecydowała się na studia magisterskie w California Instytute of the Arts.

Eva i Shandy w "Must Be the Music"

Na scenie "Must Be the Music" Ewa i Shandy autorski utwór "Teraz ty". Ich głosy ładnie się uzupełniały, a chemia na scenie była wyczuwalna. Publiczność reagowała entuzjastycznie, a jurorzy... zaprezentowali całkowicie skrajne opinie. Między Natalią Szroeder a Miuoshem doszło do bardzo dynamicznej wymiany zdań, żeby nie powiedzieć kłótni. Mimo sporej sympatii pozostałych trenerów, dziewczyny nie przeszły dalej, zyskując tylko jedno "TAK" od Natalii właśnie.

Muzyka i miłość – siła, która inspiruje

Występ Ewy i Shandy to nie tylko muzyczna uczta, ale także ważny moment w polskiej telewizji. Ich obecność na scenie pokazuje, że miłość i pasja do sztuki nie znają granic, a autentyczność i szczerość w przekazie zawsze znajdą odbiorców. Czy duet Żmijewska & Shandy stanie się muzycznym odkryciem talent show? Czy ich kariera nabierze jeszcze większego tempa? O tym przekonamy się już w kolejnych odcinkach programu!