Córka Żmijewskiego zaręczona z piękną kobietą! Jest potwierdzenie. Chcą wziąć ślub w Polsce

Ewa Żmijewska i Shandy Casper są parą od kilku lat. Ewa jest wokalistką i gitarzystką, która swoje artystyczne geny przynajmniej w części zawdzięcza ojcu. Shandy pochodzi z Karaibów, a w jej żyłach, oprócz krwi, płynie rytm. Dziewczyna również śpiewa oraz gra na perkusji. Obie odebrały znakomite muzyczne wykształcenie w Los Angeles Collage of Music. Następnie Shandy kontynuowała naukę w tej samej uczelni, a Ewa zdecydowała się na studia magisterskie w California Instytute of the Arts. Razem komponują, nagrywają i koncertują. Tworzą również bardzo zgrany duet w życiu prywatnym. Teraz ogłosiły, że od dwóch lat są zaręczone! W wywiadzie dla Plejady wyznały, że chciałyby wziąć ślub w Polsce. - To jest krok, na który wszyscy czekają [wprowadzenie związków partnerskich - red.] i który wiele ułatwia. Kibicujemy, żeby to się stało jak najszybciej. Nie wiem, czy będziemy pierwszą parą, która z tego skorzysta, ale zdecydowanie o tym myślimy - stwierdziły. Trzymamy kciuki!

Przeprowadzka do Polski i nieocenione wparcie rodziny

Po ukończeniu studiów kobiety zdecydowały się na przeprowadzkę do Polski, choć zdawały sobie sprawę, że życie par LGBT nie jest tutaj łatwe. Na szczęście dziewczyny mają wsparcie rodziny i przyjaciół. To bardzo pomaga. Artur Żmijewski zapytany o relacje z córką zapewnił: - Jestem z niej bardzo dumny. Całym sercem razem z żoną ją wspieramy. To jej decyzja, jej życie. Wiem, że trudno jest wchodzić w dorosłe życie i realizować swoje marzenia. Trzymam za nią mocno kciuki. Choć Ewa nie powiedziała ojcu wprost o swoich preferencjach, to domyślał się tego od dawna. Potem dziewczyna zwierzyła się mamie, uzyskując od rodziców pełne wsparcie.

"Poczujecie energię młodych, ale świadomych talentów. Moc będzie z Wami"

Dziewczyny, jako Shandy&Eva, tworzą muzykę na pograniczu popu i piosenki autorskiej. NA swoim koncie mają występy ze znanymi muzykami. Nagrały i wydały debiutancki album. Ich twórczość docenia i poleca Mietek Szcześniak: "Posłuchajcie duetu Shandy & Eva, ich dobrych piosenek, ciekawych głosów i aranżacji, świetnych instrumentalistów. Poczujecie energię młodych, ale świadomych talentów, ich pasji, wrażliwości, muzykalności. Moc będzie z Wami. Polecam!". W ubiegłym roku wystąpiły w programie wnętrzarskim "Nowy aranż", podczas którego nowego blasku nabrała ich sypialnia. Na gali MocArtów chętnie pozowały razem na ściance.

