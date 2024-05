Zmiana warty w TVP. Maryli Rodowicz nie zaproszono. Teraz to ona będzie królową Opola! Ujawniamy

Jakie gwiazdy wystąpią na festiwalu w Opolu? Ujawniamy

Jak co roku na festiwal do Opola zjadą największe gwiazdy polskiej sceny. Ale w tym roku nieco inne niż w latach poprzednich. Nowy prezes Telewizji Polskiej już zaraz po objęciu rządów zapowiedział, że zamierza przywrócić festiwalowi w Opolu świetność.

- Porządna rozrywka jest ważna. Na początek chcemy przywrócić blask festiwalowi w Opolu, który znów musi się stać świętem polskiej piosenki. Zobaczymy wielkich artystów, którzy przez ostatnie lata nie chcieli mieć z TVP nic wspólnego. Ten festiwal będzie łączył, a nie dzielił - powiedział Tomasz Sygut w wywiadzie dla "Polityki".

PRZECZYTAJ WIĘCEJ TUTAJ: Koniec ery Zenka Martyniuka w TVP. Dyrektor Tomasz Sygut zapowiada wielkie zmiany. Wiadomo, co z festiwalem w Opolu i kabaretami

Maryla Rodowicz jest niekwestionowaną królową festiwalu w Opolu. Występowała na nim ponad 40 razy. Ale w tym roku nie została zaproszona.

- Nie zostałam zaproszona, ale już tyle razy byłam w Opolu, że nie będę płakać - stwierdziła Maryla Rodowicz w rozmowie z "Plejadą".

PRZECZYTAJ WIĘCEJ: Maryla Rodowicz znika z największych festiwali! "Nie zostałam zaproszona". Ludzie będą wściekli

Oto nowa królowa Opola

W tym roku festiwal w Opolu przejmie Kayah. Gwiazda piosenki została nową twarzą Telewizji Polskiej. Wystąpiła już w ramach nowego programu stacji "Muzyka na Dobry Wieczór". Była gwiazdą koncertu TVP z okazji 70-lecia GOPR-u i z okazji rocznicy wstąpienia Polski do Uni Europejskiej. Kayah przejmuje w tym roku także festiwal w Opolu. Jak oficjalnie już ogłoszono, artystka wystąpi aż w trzech koncertach tegorocznego święta polskiej piosenki. Da swój recital, a do tego... zostanie też prowadzącą. Kayah w duecie z Andrzejem Piasecznym (53 l.) poprowadzi konkurs opolskich Premier.

Kto jeszcze wystąpi w Opolu?

Pierwszego dnia festiwalu w Opolu odbędzie się kultowy konkurs Premier, do którego zakwalifikowali się: Alicja Szemplińska ("Spokojnie Panowie"), Lanberry ("Co ja robię tu"), Józefina & Skubas ("Gdy jest brzydko"), Łukasz Drapała ("Nie będziesz sama"), Piotr Cugowski ("Cisza przed burzą"), Zabłocki Osobiście & Czesław Mozil ("Ławeczka"), Monika Lewczuk ("Lekko"), Marcin Sójka ("Dom z piasku"), Tatiana Okupnik ("Wracam"), Jan Górka ("No powiedz mi"), czyli zwycięzca 14. edycji programu "The Voice of Poland". Dodatkowo publiczność usłyszy recital Kayah i Andrzeja Piasecznego, którzy także będą pełnili rolę prowadzących.

Kayah największą gwiazdą Opola

Jubileusz 50-lecia od debiutu w Opolu świętować będzie Michał Bajor. Gośćmi specjalnymi tego wyjątkowego wydarzenia będą Alicja Majewska, Włodzimierz Korcz i właśnie Kayah.

Pierwszego dnia festiwalu odbędą się także debiuty "Niemen symfonicznie". W konkursie dziesięcioro wykonawców zaśpiewa wybrane przeboje z repertuaru Czesława Niemena. W 2024 roku przypada 20. rocznica śmierci i 85. rocznica urodzin artysty. W koncercie wystąpią młodzi artyści, a wśród nich: Klaudia Marzec, Zalia, Lou Lou Safran, Norbert Wronka, Iga Kozacka, Wojtek Stefanowski, Natalia Muianga, Dominika Dobrosielska (laureatka jesiennej edycji "Szansy na Sukces"), Lina (laureatka konkursu Narodowego Centrum Polskiej Piosenki w Opolu). Dziesiątym uczestnikiem będzie zwycięzca wiosennej edycji programu "Szansa na Sukces. Opole 2024", którego poznamy 12 maja.

Piątkowy wieczór zakończy jubileusz 50-lecia Michała Bajora, którego gościem będzie m.in. Kayah.

Sobota w Opolu to plebiscyt "SuperJedynki". Wystąpią gwiazdy polskiego rocka: Bajm, Lady Pank, Wilki, Big Cyc, Kobranocka, Kasia Kowalska czy Krzysztof Zalewski.

W sobotę na festiwalu powróci także Kabareton. Wystąpią najpopularniejsze kabarety, m.in.: Kabaret Moralnego Niepokoju, Kabaret Młodych Panów, Kabaret Skeczów Męczących, Kabaret Nowaki, Kabaret K2, Grupa MoCarta, Zenon Laskowik, Jerzy Kryszak, Zbigniew Zamachowski.

Festiwal zakończy koncert "Zakochani są wśród nas, czyli piosenki Janusza Kondratowicza". Jego gwiazdą znów będzie... Kayah. Orkiestrę poprowadzi Adam Sztaba, a na scenie wystąpią także: Mietek Szcześniak, Natalia Kukulska, Staszek Sojka, Roxie Węgiel, Piotr Cugowski, Damian Ukeje, Ewelina Flinta, Anna Maria Jopek, Dorota Miśkiewicz, Andrzej Lampert, Natalia Przybysz, Kasia Moś, Ania Rusowicz, Bovska, Krzysztof Zalewski, Ania Karwan, Alicja Majewska, Kasia Wilk i Marcin Wyrostek. Gospodarzem wieczoru będzie Jacek Cygan.

Zobaczcie w naszej galerii gwiazdy, którą wystąpią podczas tegorocznego festiwalu w Opolu.