Maryla Rodowicz znika z największych festiwali! "Nie zostałam zaproszona". Ludzie będą wściekli

Sylwester bez Maryli Rodowicz byłby jak Edyta Górniak, która nie wspomina o zdobyciu drugiego miejsca w konkursie Eurowizja - po prostu trudno to sobie wyobrazić. A jednak okazuje się, że jedna z największych gwiazd polskiej estrady znika z festiwali i koncertów organizowanych przez krajowe telewizje. Łukasz Filipowicz, nowy burmistrz Zakopanego, chce zrezygnować z "Sylwestra Marzeń" TVP w Zakopanem, co ogłosił ostatnio w mediach. Tymczasem nie wiadomo, czy będzie to jedyna rezygnacja w tym kontekście. Maryla Rodowicz także może nie pojawić się na Sylwestrze! Z festiwalu w Opolu, który odbywa się od 31 maja do 2 czerwca 2024 roku, już ją wykreślono. - Nie zostałam zaproszona, ale już tyle razy byłam w Opolu, że nie będę płakać - stwierdziła Rodowicz w rozmowie z "Plejadą". - Nie mogę w kółko powtarzać tego samego repertuaru, a musiałby być jakiś ważny powód, dla którego chciałabym wystąpić w Opolu. Obecnie jestem w trakcie nagrywania nowej płyty. Będą to duety z młodymi artystami. Wyszedł już pierwszy singiel z Mrozem, a reszta na razie jest tajemnicą — dodała artystka. A co z Sylwestrem? Poniżej szczegóły.

Ostatnim razem, kiedy polskie telewizje odważyły się nie zaprosić Maryli Rodowicz na Sylwestra, w mediach społecznościowych wybuchł prawdziwy bunt. Ludzie rozpoczęli zmasowaną akcję pt. "zaproście Marylę", zasypywali TVP, TVN i Polsat wiadomościami, a Rodowicz trendowała wszędzie, gdzie tylko się dało. Kto wie, być może i tym razem fani będą musieli tę akcję powtórzyć. Nie wiadomo bowiem, czy artystka zostanie gdziekolwiek zaproszona.

- Jest mi wszystko jedno, czy sylwester odbywa się w Zakopanem, czy w Gdyni. Artyści w tym czasie są zajęci, mają próby i nie mają czasu na zwiedzanie, chodzenie po górach czy balangowanie. (...) Z drugiej strony trochę mi żal, bo lubię Zakopane — lubię popatrzeć na Giewont i zjeść oscypka z grilla. Ale poza tym to jedziemy tam tylko na jeden dzień: próbę, koncert i do domu. Jest mi więc wszystko jedno. (...) Sylwester wiązał się również ze stresem, bo to koncert telewizyjny, w związku z czym trzeba dobrze zaśpiewać, dobrze wyglądać i odpowiednio wybrać repertuar - powiedziała Maryla Rodowicz w rozmowie z "Plejadą".

Wokalistka dodała, że nie wszyscy artyści "garną się" do występów w telewizji, bo różne są jej uroki, ale dla Rodowicz "telewizja zawsze była i jest bardzo ważna". - Co nie znaczy, że mnie zaproszą w tym roku, bo mogą nie zaprosić — dodała. Myślicie, że ktoś powtórzyłby ten błąd po ostatnim oburzeniu widzów? Czas pokaże.

