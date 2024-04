Nie będzie "Sylwestra Marzeń" w Zakopanem! Co teraz zrobi TVP?

Sylwester Marzeń z Dwójką, który organizowany był przez TVP w Zakopanem od 2016 roku nie odbędzie się. Trudno uwierzyć w to, że impreza, która ściągała tłumy Polaków do górskiego miasta oraz przed telewizory właśnie została zawieszona.

Sylwester Marzeń z Dwójką nie odbędzie się w Zakopanem

Sylwester Marzeń z Dwójką nie odbędzie się w Zakopanem - taką decyzję miał podjąć nowo wybrany burmistrz miasta - Łukasz Filipowicz. Polityk w ostatnich wyborach pokonał kandydatkę PiS Agnieszkę Nowak-Gąsienicę.

Filipowicz ma zupełnie nowy pomysł na to jak ma wyglądać Zakopane w czasie jego rządów. Okazuje się, że nie ma w planach organizowania wielkiej imprezy.

"Trzeba zmienić wizerunek Zakopanego. Nie będzie rządów Leszka Doruli w Zakopanem, nie ma Jacka Kurskiego w TVP, więc i nie będzie "Sylwestra marzeń"" – powiedział w rozmowie z dziennikarzami portalu Wyborcza.pl.

W swojej późniejszej wypowiedzi dodał, że chce, aby jakieś wydarzenie się odbyło. Wspomniał również sytuacje, do jakich dochodziło podczas organizowania "Sylwestra Marzeń z Dwójką". Nowy burmistrz obawia się bowiem o mieszkańców miasta i ich biznesy, które nie raz były zagrożone.

"Natomiast jestem za tym, aby jakaś impreza była. Doskonale pamiętam czasy, kiedy witryny na Krupówkach osłaniano deskami z obawy o bezpieczeństwo. Więc trzeba pomyśleć o imprezie w mniejszej skali, promującej region" - powiedział Łukasz Filipowicz.

Kto to tej pory pojawił się na sylwestrowej scenie w Zakopanem?

Na scenie w Zakopanem do tej pory pojawił się prawdziwy tłum gwiazd. Maryla Rodowicz, Edyta Górniak, Justyna Steczkowska, Zenek Martyniuk czy Blanka to tylko niektóre sławy, które zawitały do stolicy polskich Tatr. Ciekawe czy te same osoby zostaną zaproszone do udziału w sylwestrowej nocy organizowanej przez TVP w innym polskim mieście.

