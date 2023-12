Pilne! Jednak nie będzie "Sylwestra marzeń z Dwójką"! Szokująca decyzja władz TVP

likp 9:59 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

To dopiero zaskoczenie! Gdy wszyscy już szykują się do sylwestrowej zabawy, nowe władze TVP podjęły szokującą decyzję. W tym roku nie będzie "Sylwestra marzeń z Dwójką"! Fanów sylwestrowej zabawy w TVP jednak uspokajany. Impreza normalnie się odbędzie i będzie transmitowana w telewizji publicznej, tyle że pod inną nazwą. Zobacz, kto wystąpi na Sylwestrze w TVP. To absolutna extraklasa polskich gwiazd!